Media in oorlogstijd: beide kanten laten zien, maar geen verlengstuk willen zijn

Nieuwsredacties van kranten, websites en radio-en tv-programma’s zetten alle zeilen bij, sinds ruim een maand geleden de grootscheepse Russische invasie van Oekraïne begon. Dagelijks worstelen ze met lastige journalistieke vragen en dilemma’s, met tijdsdruk en ook met emoties.

Met soms beperkte informatie moeten de redacties toch steeds een goed beeld van de situatie zien te geven. Ondertussen maken redacteuren zich zorgen over de risico’s die collega’s ter plekke lopen, over de schrikbarende omvang van de verwoesting in Oekraïne en over de vraag waar deze oorlog eindigt.

Vakmatig zijn het tegelijkertijd, hoe paradoxaal dat ook mag klinken, hoogtijdagen voor journalisten. „Wij veren op bij oorlog. Het is ons werk. Wij willen het uitleggen”, zegt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman van Nu.nl.

Soms gaat daarbij iets mis. Dat gebeurt wel vaker in de journalistiek, maar nu het oorlog is liggen de zenuwen bloot. Een fout valt dan extra op en wordt het medium extra aangerekend.

Dat merkte Trouw, toen het begin maart een nieuwsanalyse op de voorpagina plaatste onder de kop: „Wie stopt deze escalatie van twee kanten?” De krant leek de indruk te wekken dat het verwoestende oorlogsgeweld aan twee partijen te wijten was, in plaats van aan de aanvallende Russische legermacht.

Het leidde tot felle kritiek – zowel op Twitter als op de redactie van Trouw, erkende hoofdredacteur Cees van der Laan de zaterdag erop in zijn wekelijkse Brief van de hoofdredactie. Voor de zekerheid onderstreepte hij daarin dat er geen twijfel kan bestaan: „Rusland is de agressor en trekt een spoor van oorlogszuchtig geweld en vernieling door Oekraïne.” De gewraakte kop was online allang aangepast tot: „De EU of Rusland: wie stopt deze escalatie?”

De oorspronkelijke kop was ongelukkig, zegt Iris Ludeker, chef buitenland van Trouw. „De auteur zelf was er ook erg ongelukkig mee. Het ging hem om de vraag: waar zit nog ruimte om dit te stoppen?”

Kwetsbare correspondenten

Net als veel andere media moet Trouw het stellen zonder correspondent in Rusland, terwijl het juist nu zo belangrijk is te weten wat er in Rusland gebeurt en hoe er gedacht wordt over de oorlog die daar niet zo mag heten. Door een draconische wet die begin deze maand werd aangenomen riskeer je tot vijftien jaar cel, ook als journalist, met uitspraken over de oorlog die daar als ‘nepnieuws’ worden bestempeld.

„Daardoor werd het voor journalisten steeds moeilijker om daar mensen iets te vragen en hen te citeren”, zegt Ludeker. „Als een van de weinig overgebleven buitenlandse journalisten ben je dan bovendien erg kwetsbaar. Onze correspondent Jarron Kamphorst zat nog niet lang in Moskou, maar in overleg met de hoofdredactie en mij is hij teruggekomen. Dat is nogal wat. Maar hij werkt nu vanaf hier om het perspectief uit Rusland te beschrijven.”

Veel informatie die binnenkomt bij media is afkomstig van de Oekraïense kant van het front, terwijl je geen verlengstuk van een van de twee partijen wil zijn, zegt hoofdredacteur Hoekman van Nu.nl. „Dat gevaar loop je in een oorlog sowieso. Wij hebben daar op de redactie veel discussie over. Het is duidelijk dat Poetin de agressor is. Maar moeten we alles van de Oekraïense president Zelensky zomaar overnemen? Hij heeft ook een agenda.

„We hadden ook een discussie over de vraag of je mensen moet interviewen die als huurling naar Oekraïne willen gaan. Of lok je daarmee andere mensen uit om het ook te gaan doen? Mijn standpunt is dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft, dus dat zo’n interview moet kunnen.”

Zijn we afgewogen genoeg?

Nieuwsuur (NTR/NOS) gooide bij het begin van de invasie het hele redactieproces om, vertelt hoofdredacteur Pieter Klein. „In beginsel gaat Nieuwsuur in op verschillende onderwerpen en thema’s, maar vanaf dag één was er maar één thema dominant: de oorlog en alle aspecten die ermee samenhangen. Daardoor zijn onze uitzendingen nu meer aan de dag gekoppeld dan gebruikelijk, ze worden per dag uit de grond gestampt.

„Net als iedereen is men ook op de redactie aangedaan door het deprimerende van de oorlog, de realisatie van hoe afschuwelijk het is, ongeloof bijna dat het echt gebeurt. Maar op ons werk heeft dat niet zo’n weerslag. Wel vragen we ons steeds af: zijn we afgewogen genoeg? Laten we het verhaal uit voldoende perspectieven zien? Laten we het perspectief van Rusland genoeg zien?”

Dat is niet altijd makkelijk. „Sommige verhalen zijn evident: een verwoeste flat is een verwoeste flat, een miljoen vluchtelingen zijn een miljoen vluchtelingen. Als je die ziet of spreekt, is dat helder. Maar soms heb je geen ooggetuigen en moet je je verlaten op deskundigen. En beelden moet je kunnen verifiëren.”

In het programma Buitenhof was op 13 maart de Russische ambassadeur te gast. Bij voorbaat klaagden critici dat van de man slechts propaganda en leugens te verwachten waren en hij dus ‘geen podium’ moest had moeten krijgen. Maar vrij spel kreeg ambassadeur Aleksandr Sjoelgin bij Buitenhof allerminst: presentator Maaike Schoon sprak hem herhaaldelijk en met kracht tegen, wat een fel twistgesprek opleverde.

Nieuwsuur pakte het anders aan, toen het de ambassadeur een week vóór de invasie sprak. „Onze afweging was: laten we het niet live doen, maar op de band, dan houden we de regie”, zegt Klein. In de uitzending werden fragmenten van het gesprek met Sjoelgin afgewisseld met commentaar. Toen de ambassadeur bijvoorbeeld zei dat een deel van de Russische troepen die zich aan de Oekraïense grens hadden verzameld alweer werd teruggetrokken, kwam NAVO-chef Stoltenberg in beeld die zei dat de NAVO nog geen aanwijzingen had van enige terugtrekking.

„Je kan van ieder gesprek met de Russische zijde een twistgesprek maken. Maar of je er veel wijzer van wordt is de vraag”, zegt de hoofdredacteur van Nieuwsuur. Buitenhof wilde niet met NRC over de aanpak van het veelbesproken interview met ambassadeur Sjoelgin napraten.