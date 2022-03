Luide praters zijn ergernis nummer 1 op kantoor

Jullie weten dat ik altijd alle geduld met jullie heb. Dat ik altijd begrip heb voor jullie geklaag. Over mensen die Cruesli eten in de treinspits, collega’s die de hele dag naast je zitten te bellen, die de bruine strepen in de pot laten zitten of de hele dag over hun nieuwe hogedrukreinigers of zonnepanelen kletsen.

Maar deze maand dacht zelfs ík even: kom op, jongens. Je kunt het ook overdrijven. Want toen stuurde het ANP een nieuwsbericht dat de irritaties op kantoor weer toenemen nu kantoorwerkers er na de coronacrisis terugkeren.

Er stond ook een top-50 (!) van ergernissen bij. Collega’s die slijmen bij de baas (nummer 15), collega’s die ziek naar kantoor komen (nummer 3), ‘die ongemerkt zingen of fluiten’, haha (nummer 44), die in je gezicht hoesten (nummer 2), die te dicht bij je komen staan (12), die hun handen niet wassen nadat ze op het toilet geweest zijn (nummer 8), collega’s die luid praten (dat was de nummer 1) – de haat spoot me tegemoet.

Het onderzoek moet met een korrel zout genomen worden. Dat zeg ik er eerlijk bij. Want het waren conclusies uit een enquête onder 1.500 Britse kantoorwerkers die was uitgevoerd in opdracht van Essity, producent van maandverband, toiletpapier en tissues. Er waren dus verdacht veel klachten over papieren handdoekjes en rollen toiletpapier – daar heb ik nog nooit een (Nederlandse) kantoortijger over gehoord.

Maar de meeste ergernissen herkende ik meteen van verhalen op Twitter en LinkedIn die ik de laatste weken lees. Ik kreeg er een beetje een kleuterschoolgevoel bij – „Juf, hij plast over de rand, juf, hij trekt aan mijn staartjes, juf, hij laat steeds scheten.”

Maar ik dacht vooral: mógen we eindelijk weer naar ons werk, na twee jaar thuis te hebben zitten klagen over eenzaamheid, over de kinderen en ellenlange dagen met alleen maar Teams-vergaderen, is het wéér niet goed.

En dus ben ik deze week ietsje strenger dan jullie van me gewend zijn. Wel met handige tips uiteraard, anders krijgen we straks op kantoren overal Will Smith-achtige toestanden. Maar wel met iets minder geduld dan ik meestal met jullie heb – kom op nou.

1 Want dit is niet nieuw hè? Dat we onze collega’s af en toe door de papierversnipperaar willen jagen. Dat was voor de coronacrisis ook al zo. We kunnen natuurlijk wel doen of de irritaties heviger zijn dan ooit, maar dit is wat er gebeurt als je 150 man samen in een hokkie zet, dit komt niet goed – wen daar nou eens aan.

2 Ga gewoon wat minder dagen per week naar kantoor, bedenk een excuus. Dat je anders aambeien krijgt, dat je jongere collega’s graag een kans wil geven, dat je sinds de coronacrisis niet meer in liften durft – wees creatief en werk verder lekker thuis of waar ook, waar jij het beste werkt.

3 Ga ook minder uren per dag naar kantoor! Laat even je gezicht zien, roep iets strategisch over bedrijfstakbreed kantelen in de stand-up, zwaai met wat dossiermappen, plak een paar post-its, vertrek weer en werk elders verder.

Zeg dat je een belangrijke afspraak buiten de deur hebt, dat je met de ceo gaat golfen of dat je een ‘why finding hei-retraite’ hebt – kijk anders op LinkedIn als je inspiratie nodig hebt voor een smoes. Daar staan dagelijks duizenden verhalen van mensen die op de meest waanzinnige manieren de dag doorrollen.

4 En ga eindelijk eens handhaven op kantoor! Al die ergernissen die je gewoon kunt voorkomen – collega’s die 800 mails staan te printen, collega’s die hun bedorven eten niet uit de koelkast halen, collega’s die hun kopjes niet afwassen – treed daar gewoon tegen op!

Trek desnoods de chief happiness officer van z’n luie reet om met een zweep en de brandblusser in actie te komen tegen overtreders, of om zieke collega’s per kerende post naar huis te sturen. Brengt die ook eindelijk eens z’n geld op.

5 En maak nou eens afspraken! Dat er niet vergaderd wordt in de wandelgangen maar in een hok met een deur die dicht kan, dat er niet wordt gepraat tussen 9 en 14, dat iedereen die z’n handen niet wast op het toilet met z’n hoofd door de pot wordt getrokken. Hoe moeilijk kan het zijn?

6 Maar de beste tip is, denk ik, om áls het een kleuterschool is op je werk, ook kleuterschoolregels in te stellen.

Dus een rood blokje op je bureau als je niet gestoord wilt worden, samen tuinkers kweken op een watje, een kralenketting om naar het toilet, een stickertje in je schrift als je netjes hebt doorgetrokken, iemand die je gezicht twee keer per dag met een washandje boent, wedstrijdjes wie het langst z’n mond kan houden, een zonnetje-van-de-weekverkiezing – of dat je in de poppenhoek mag als je de hele week een braaf kantoortijgertje bent geweest.

Dagelijks overleven miljoenen kleuters de dag met als enige hulpmiddelen wat pleisters, jodium, luiers, droge kleren en een onverwoestbaar humeur. Als zij het kunnen, kunnen wij het ook.

Dan zal ik de juf wel weer zijn.

Hoe was jouw week? Tips voor Japke-d. Bouma via @Japked op Twitter.