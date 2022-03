Kunst als ideeënslagveld

De geschiedenis van Aleksandr Vasiliev blijft maar door mijn hoofd spoken. Op 7 december 2021 tekende Aleksandr Vasiliev, suppoost in het Jeltsin Centrum in het Jekaterinburg, met ballpoint ogen op het schilderij ‘Drie figuren’ van Anna Leporskaya.

Mij interesseert zoiets. De bonte geschiedenis van de kunstvernietiging is onlosmakelijk verbonden met de overige kunstgeschiedenis: elk afzonderlijk geval van vandalisme laat zien welke voorname rol de kunst speelt in ons leven en de cultuur.

De 30-jarige Franse kunstenares die in Avignon verrukt een wit schilderij van Cy Twombly kuste, waarna de lippenstift er niet meer af ging. De kunstenaar die in Moskou op de grond plaste voor een schilderij van Van Gogh en daarbij luid ‘Vincent, Vincent’ riep. De kunstenaar die een flesje zwarte inkt goot in de bak met formaldehyde waarin Damien Hirst een schaap tentoonstelde, om de titel ‘Weg van de kudde’ vervolgens te veranderen in ‘Zwart schaap’. En nu deze suppoost weer.

De eerste berichten over Aleksandr Vasiliev suggereerden dat hij „uit verveling” op het schilderij had gekrabbeld. Daardoor leek het een tamme aflevering te gaan worden van de bonte vernielingsgeschiedenis. Weliswaar was Anna Leporskaya een beroemdheid geweest, leerling van Malevich, maar haar schilderij was niet bepaald iconisch te noemen. En dan alleen die paar minuscule verbaasde oogjes, op twee poppetjes getekend met een pen, een reclamepen van het museum nota bene.

Kunstvernieling kan ideologiekritiek zijn of kapitalismekritiek, een aanval op macht of op handel. Kunstvernieling kan een oorlogshandeling zijn. Een creatieve daad. Soms worden mensen zo overweldigd door schoonheid, zo aangegrepen door jalousie de métier, zo tot waanzin gedreven door het besef van hun eigen middelmatigheid, dat ze kunst kussen, bijten, verscheuren, doorkrassen, aanvallen en vernederen. Dat is niet goed, maar het is interessant, als onderdeel van onze beschaving.

Maar verveling? Er werd een beetje giechelig over geschreven. Een beetje verlekkerd ook, want hoewel kunstliefhebbers vandalisme veroordelen, zijn ze tegelijkertijd opgelucht als een kunstwerk eraan bezwijkt. Het ligt in de destructieve aard van de mens om te genieten van reputaties die worden geschonden en kostbaarheden die kapot gaan; het valt niet mee altijd maar respectvol te zijn. Op sociale media ontstond hilariteit toen bleek dat Aleksandr Vasiliev in het museum had toegeslagen op zijn eerste werkdag. #firstdayonthejob!

Toen kwam meer nieuws naar buiten en toen bleek het geval toch niet zo tam. De Russische nieuwssite E1 interviewde een berouwvolle Aleksandr Vasiliev bij hem thuis. Hij was een dwaas, zei hij, hoe had hij in hemelsnaam het schilderij kunnen aanzien voor een kindertekening? Langslopende pubers hadden hem gevraagd er ogen op te tekenen, maar hij had natuurlijk beter moeten weten. En nu was hij de baan kwijt die mede-veteranen uit Afghanistan en Tsjetsjenië met zoveel moeite voor hem hadden gevonden.

Journaliste Elena Pankratieva beschreef de foto’s die aan zijn muur hingen. „Daarop is hij nog jong, in militair uniform, militaire orders en medailles op zijn borst.” De hoogste onderscheiding kreeg hij als luitenant in de eerste Tsjetsjeense Oorlog: van de 36 mensen in zijn bataljon waren maar vier teruggekeerd. „Zelf was hij ernstig gewond: zijn hoofd en longen waren doorboord, zijn hele lichaam was doorzeefd met kogels.” Hij overleefde als door een wonder en werd terug in Rusland in 1995, 37 jaar oud, invalide verklaard. De zaak van Aleksandr Petrovich was niet zo dolkomisch als ze leek.

Natuurlijk hoefde je de daad met de balpen niet toe te schrijven aan de oorlogsschade waarmee de soldaat was teruggekomen van het front. Het kan gewone naïveteit zijn geweest. Maar het herinnerde toch aan de levenslange nasleep van de oorlog in alle oorlogskampen. Zodat strijd over onafhankelijkheid in Tsjetsjenië zesentwintig jaar later kan opduiken in een Russisch museum voor moderne kunst.

Natuurlijk verklaarde een ideoloog van het Kremlin meteen dat het avant-garde kunstwerk de aanval over zichzelf had afgeroepen, door een radicaal gebaar te maken dat als een boemerang bij het werk terugkeerde. De kunst als slagveld waarop ideeën worden uitgevochten.

Het luchtte op dat hierna een nieuw kunstbericht binnenkwam. Op 12 maart was in Teheran een acrobaat tijdens een optreden in het Museum van Moderne Kunst in de installatie Matter and Mind van de Japanse kunstenaar Noriyuki Haraguchi gevallen. Hij zat zelf onder de olie en de museumvloer ook. Vreselijk natuurlijk. Ik besloot er een moment lang van te genieten, voordat ik ging uitzoeken wat hier nu weer achter zat.

Maxim Februari is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl

Dit is zijn laatste column op dinsdag. Vanaf 9 april verschijnt deze column op zaterdag.