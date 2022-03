Kabinet onderzoekt heffing op vlees

Een heffing op vlees kan consumenten helpen om gezonder en duurzamer te kiezen, verwacht minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Henk Staghouwer (ChristenUnie). Hij onderzoekt of zo’n prijsprikkel er kan komen, in combinatie met een suikertaks en een btw-verlaging naar 0 procent voor groente en fruit. De opbrengst van de heffing moet naar boeren gaan, schrijft hij in een evaluatie van het voedselbeleid.

Een suikertaks en een btw-verlaging stonden al in het coalitieakkoord, een heffing op vlees werd niet genoemd. Vooral VVD en CDA blijven er ver van omdat veel kiezers aan de rechterkant een vleestaks betuttelend en dwingend vinden. Een oproep om minder vlees te eten werd in 2019 uit een klimaatcampagne van de overheid geschrapt, volgens de ministeries van Economische Zaken en van Landbouw omdat zo’n tekst gevoelig lag, in de politiek en bij de sector.

Lees ook: Ministerie wilde advies minder vlees te eten niet in campagne

Terugsluizen

Carola Schouten (CU), de vorige landbouwminister, zag prijsmaatregelen wel als een manier om de landbouw en voedselproductie te verduurzamen. Onderzoek van de Wageningen Universiteit dat in juli 2021 verscheen, liet zien dat een heffing alleen werkt als het geld wordt teruggesluisd naar de veehouderij, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies voor investeringen in duurzaamheid. Een simpele vleestaks zou misschien wel de consumptie verlagen, maar de motivatie bij de sector om te verduurzamen niet vergroten, omdat het geld in de schatkist op de grote hoop komt. Een belasting op het houden of slachten van vlees zou tot gevolg hebben dat de productie (en de uitstoot) naar het buitenland verplaatsen, waarschuwden de onderzoekers.

Het onderzoeken van een vleesheffing past in beleid dat al eerder werd ingezet, waaronder een duurzamere voedselproductie, een verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten en ‘true pricing’, waarbij kosten voor milieu en klimaat in de prijs van producten wordt verrekend.

Staghouwer overweegt ook afspraken te maken met de industrie over een minimaal percentage duurzame en biologische producten in het schap. Hij is zich ervan bewust dat de oorlog in Oekraïne voedsel duurder maakt. Maar om te zorgen dat gezond en duurzaam voedsel „voor iedereen beschikbaar blijft”, moet een „weerbaar” voedselsysteem hand in hand gaan met verduurzaming, schrijft Staghouwer.