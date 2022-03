In het Oost-Oekraïense Charkov zijn beschietingen aan de orde van de dag

Ook kelders onder overheidsgebouwen, publieke instellingen en scholen worden sinds het begin van de oorlog gebruikt om in te schuilen. De mensen op deze foto bevinden zich ruim een maand in de kelder onder een plaatselijke school. Het gebouw staat in het Kyivski-district van de stad, vernoemd naar de Oekraïense hoofdstad, een volksbuurt in het noordoosten van Charkov.

Foto Aris Messinis / AFP