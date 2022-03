Hogere sterfte door Covid-19 onder mensen met migratieachtergrond

In het eerste jaar van de corona-uitbraak zijn in Nederland relatief meer mensen met een migratieachtergrond overleden aan de gevolgen van Covid-19, dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS deed onderzoek naar de achtergrond van mensen die tussen maart 2020 en april 2021 stierven aan de gevolgen van Covid-19. Daaruit bleek dat herkomst een grote rol speelt. Hoewel in absolute aantallen meer mensen met een Nederlandse achtergrond stierven dan mensen met een migratieachtergrond, lag de sterfte onder mensen met een Marokkaanse, Turkse, Surinaame of Indonesische achtergrond relatief gezien hoger dan bij de totale bevolking. Onder mensen uit Marokkaanse families was Covid-19 de oorzaak van een kwart van het totale aantal sterfgevallen, bij mensen met een Turkse achtergrond 23 procent. In de totale bevolking zorgde Covid-19 voor 15 procent van de sterfgevallen.

Een eenduidige verklaring voor de hogere sterfte onder mensen met een migratieachtergrond heeft het CBS niet. Wel lag de sterfte in de grote steden, met relatief lagere inkomens en meer inwoners met een migratieachtergrond, in verhouding hoger dan in de rest van het land. De onderzoekers noemen de hoge bevolkingsdichtheid als mogelijke oorzaak, maar wijzen ook op andere factoren als verbindingen tussen gemeenschappen en toegang tot gezondheidszorg die van invloed kunnen zijn geweest op de sterftecijfers.