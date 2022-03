Hoe Charkov eruitziet? Stukgeschoten

Als de zon schijnt, lopen hier en daar nog mensen op straat in Charkov. „Vooral mensen met kinderen komen overdag even ademhalen, een rondje lopen. Ze zitten al de hele nacht onder de grond”, vertelt Violetta Kosjyna (33) over de telefoon. Kosjyna ziet ze lopen als ze door de stad rijdt. Ze leidt het team van vrijwilligers dat eten regelt, bereidt en langsbrengt bij schuilplaatsen voor de organisatie Life Changer.

Haar dag begint om 06.00 uur, als de avondklok eindigt. Dan is het inventariseren wat er beschikbaar is, hoeveel mensen er gevoed moeten worden, waar ze wonen, welke medicijnen er zijn. Het belangrijkste berichtje van de dag komt van haar man aan het front – „ik leef” elke ochtend op een vast tijdstip. „Als dat berichtje later komt is dat echt heel erg eng.”

Ouderen en invaliden

Sinds een week is de voedselsituatie in Charkov nijpend, zegt Kosjyna. „Soms kunnen we wat in de supermarkt kopen, of komt er een lading binnen met de trein. Maar in de stad is praktisch geen eten meer.” Aan meel is nauwelijks te komen, dus ze heeft al een tijd geen brood gezien. Maar het menu blijft niet leeg: „Vandaag maken we boekweitstoofpot met aardappels. Afgelopen weekend bediende de organisatie 72 adressen met schuilkelders, nu ongeveer honderd. „We hebben een afspraak met de supermarkt voor rijst, boekweit en nog wat. Als we wat geld hebben en het is er, dan zetten ze dat opzij en kopen wij het om bij mensen te brengen.”

Charkov ligt slechts 25 kilometer van de Russische grens. In vredestijd is het een kwartiertje rijden vanaf de ringweg, maar nu heeft het Russisch leger de afstand na een maand nog niet overbrugd. Toen de Russen met hun tanks de grens over rolden, openden ze een breed front vanuit het noorden. In het noordoosten werden ze teruggedrongen, maar in het noordwesten veroverden ze nog een toegangsweg.

De belegering gaat gepaard met een spervuur van bommen op de stad zelf. De meest recente telling, van 21 maart, is dat er achthonderd woongebouwen beschadigd zijn geraakt, maar dat aantal is inmiddels alweer achterhaald. In het noordoosten van de stad is de wijk Saltivka zo goed als platgebombardeerd, maar er zitten nog wel mensen onder de grond. Hoe de stad eruitziet? „Kapotgeschoten,” zegt Kosjyna. „Meer kan ik niet beschrijven want dan ga ik huilen.”

In de stad geldt een avondklok van 18.00 uur tot 06.00 uur. Daartussen wordt er zwaar gebombardeerd, zegt Kosjyna. „Vannacht viel er iedere dertig minuten een bom.” Honderdduizenden mensen zijn de stad, die bijna anderhalf miljoen inwoners telde, al ontvlucht. Wie zijn er achtergebleven? Gezinnen, soms met een invalide kind of ouder die de vlucht niet zouden overleven. Ouderen die hun bed niet meer uit kunnen komen. Maar ook mensen die niet willen vertrekken. „Mensen die weten dat ze geen andere opties hebben. Veel mensen die zijn vertrokken uit Oekraïense steden, hebben nu geen plek om te wonen. Ze zitten in scholen, kinderdagverblijven of sportclubs. Het is geen leven, dat moet je snappen.”

Een van de Charkovieten die haar intrek heeft genomen in zo’n schooltje in de westelijke stad Lviv, is poppenmaakster en hondenfokker Viktoria Minenko (53). Zij twijfelde twee weken of ze wel moest vertrekken en ze snapt waarom sommige stadsgenoten achterblijven: „Mensen zijn bang om onderweg te sterven, ze kunnen niet zien wat er in de toekomst ligt. Ik nam een risico, sommige mensen willen geen risico nemen.”

Uiteindelijk vertrok ze niet zozeer voor zichzelf. „Met gebroken hart verliet ik de stad, maar ik wilde mijn ouders en mijn honden redden van de bommen,” schrijft ze via Facebook Messenger. Haar vader (84) overleefde als jongetje de bezetting van Charkov door de Duitsers. „Hij kan niet lopen zonder hulp en hij ziet heel slecht.” Ze kocht drie kaartjes voor een bus naar Lviv, voor 97 euro per stuk. Terwijl om hen heen bommen insloegen, verlieten ze de stad op 7 maart om 14.00 uur. Haar veertien hondjes, shih tzu’s, samengepakt in twee transportboxen van 50 bij 30 centimeter en een kleinere van 40 bij 25 centimeter. „Ik wist niet of ze het zouden overleven.” 25 uur later kwamen ze aan.

„Het was te duur om een huis te huren, dus wonen we in een gymkleedkamer, zonder ramen. Mijn moeder van 74 en ik slapen op houten banken. In Europa zou ik ook niets kunnen huren, dus ik leef van dag tot dag.” Viktoria zou graag weer aan het werk gaan, maar heeft niets om haar marionetten mee te maken. „Ik redde alleen de levenden: mensen, honden, alle materialen liet ik thuis.” Ze deelt een video waarop te zien is hoe ze uit een kopje drinkt en een koekje eet, terwijl de pluizige hondjes, waaronder zes puppy’s, tegen haar opspringen om geaaid te worden. „Ik heb honden die ik al voor de oorlog onderdak heb gegeven en uit moeilijke situatie heb weggekocht. Ze houden heel veel van mij, het zijn mijn kinderen.” Charkov noemt ze „de mooiste Europese stad ter wereld”. Zodra ze kan, wil ze terug.

„Charkov is als een schildpad”, schrijft Anna Silajeva in haar dagboek voor de Oekraïense omroep Suspilne. „Charkov heeft de wetten van de evolutie geschonden – binnen dertig dagen heeft de stad een beschermend omhulsel gekregen. Een fysiek en emotioneel pantser.” Ze doelt op strijdkrachten en hun vuurwapens, op de kelders die nu schuilplaatsen zijn, en op de metrostations.

Silajeva gebruikt liefst beeldspraak om het onbeschrijfelijke vorm te geven. Ondergronds gaat het leven door. Dat lijkt volgens haar nog het meest op de wagons in een lange-afstandstrein. „De passagiers gingen zitten, leerden elkaar kennen, maakten ruzie, bouwden een relatie op met de conducteur, verveelden zich en hadden zoveel mogelijk plezier. Ze voeren gesprekken in de rij voor de toiletten. Iemand stapte uit, een andere passagier kwam in zijn plaats. Alleen het landschap buiten het raam verandert niet. En eigenlijk zijn er geen ramen.”