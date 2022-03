‘Het Melkmeisje’ van Vermeer naar voormalige Hermitage aan de Amstel

Het melkmeisje van Johannes Vermeer, een van de topstukken van het Rijksmuseum, hangt vanaf vrijdag zes weken in het museum dat voorheen de Hermitage aan de Amstel heette. Dat heeft het Amsterdamse museum dinsdagmiddag bekendgemaakt.

De expositie rond Het Melkmeisje is de eerste van vijf focustentoonstellingen in het museumcomplex aan de Amstel onder de titel ‘Dutch Heritage Museum’. De naam Hermitage gebruikt het museum voorlopig niet meer, zegt een woordvoerder. „Die staat op pauze.”

Na de Russische inval in Oekraïne brak het museum begin maart met Rusland en sloot het de deuren. Aan de samenwerking met de Hermitage in Sint-Petersburg, sinds de opening in 2009 de enige partner, kwam daarmee een einde.

Lees ook dit interview met Annabelle Birnie, directeur Hermitage: ‘We kunnen niet anders dan de banden met Rusland verbreken’

Reeks topstukken

In de reeks Dutch Heritage Amsterdam zal steeds één topstuk uit een toonaangevende Nederlandse collectie centraal staan. Rond Het melkmeisje, dat tot en met zondag 15 mei te zien zal zijn, komt aandacht voor een scala aan aspecten over het schilderij: van technische details en het iconische kleurgebruik van Vermeer tot muziek en historische achtergronden over de kunstenaar en zijn tijd.

Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits noemt het „vanzelfsprekend” om een collega-museum te steunen dat door de oorlog in problemen is gekomen. Directeur Annabelle Birnie van voorheen Hermitage aan de Amstel spreekt van genereuze geste: „Dit was de helpende hand die we nodig hadden.” Tegelijkertijd doet Birnie een oproep aan andere musea om het initiatief van het Rijksmuseum te volgen.

Welk werk na Het melkmeisje te zien zal zijn wordt een paar dagen voor de laatste dag van de eerste focustentoonstelling bekendgemaakt. Na de zomer komt voorheen de Hermitage met een nieuwe programmering. Het museum bezint zich nu op haar toekomst voor de lange termijn.