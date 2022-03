Gefrustreerde advocaten en nerveuze rechters: het Marengoproces loopt leeg

Mohammed Razzouki zegt geen woord als zijn advocaten dinsdagochtend het woord nemen in een vrijwel lege rechtbank. ‘Mo’ weet wat er gaat komen. Zijn advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra gaan namens hem uitleggen dat ze geen vertrouwen meer hebben in de rechtbank. „We zien geen meerwaarde van het onderzoek ter terechtzitting voor de waarheidsvinding”, zo vat Meijering zijn betoog samen. Veel scherper kan hij het niet zeggen. In de ogen van Mo heeft de rechtbank gefaald.

Mo is de jongere broer van Saïd Razzouki, hoofdverdachte in het Marengoproces, een zaak die draait om zes moorden en een serie pogingen daartoe. Mo is ruim een decennium bevriend geweest met kroongetuige Nabil B. Tot het moment dat Nabil B. een deal sloot met de staat kwamen ze bij elkaar over de vloer en deden ze zaken in het criminele milieu: je zou het vriendschap kunnen noemen, al is dat een groot woord in deze wereld.

Sinds de deal in 2018 is aangekondigd door justitie staan de twee mannen lijnrecht tegenover elkaar: hun versies van gewelddadige gebeurtenissen in de Utrechtse onderwereld botsen. Aan de rechtbank uit te zoeken wie er liegt en wie niet. Volgens advocaat Meijering heeft Mo Razzouki het gevoel dat de rechtbank Nabil B. gelooft, omdat die kroongetuige is. En dat Mo daarom vanaf dag één op achterstand staat. Mo probeert al vier jaar aan te tonen dat Nabil niet op alle punten de waarheid spreekt, maar vindt dat hij en zijn advocaten niet genoeg ruimte hebben gekregen om dat te doen.

In de kern draait het om de vraag of Mo Razzouki, net als Nabil B., aanwezig is geweest bij een moord in de Utrechtse wijk Overvecht, in juni 2016. Het slachtoffer Ranko Scekic stond volgens justitie op de dodenlijst van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in de Marengozaak. Maar Mo is daar niet geweest, zo stelt hij, en heeft naar eigen zeggen niets met die moord te maken.

Alleen nog pleidooi advocaten

In zijn pogingen om dat aan te tonen zijn hij en zijn advocaten zo beperkt door de rechtbank, vindt hij, dat het verder voeren van zijn verdediging geen zin meer heeft. Ze zien af van de geplande verhoren van de kroongetuige. En er komen in zijn zaak ook geen nieuwe verzoeken. Daarom is overleg met de rechtbank niet meer nodig.

De conclusie is dat Meijering en zijn cliënt alleen nog komen luisteren naar het requisitoir van het Openbaar Ministerie, in juni. Daarop zullen de advocaten van Razzouki reageren met een pleidooi, vermoedelijk in november. De frustratie bij de advocaten van Mo Razzouki zit diep, zo blijkt. En de rechters lijken een beetje van hun stuk als Meijering en Flokstra zijn uitgesproken.

„Dus er komt geen advocaat meer namens meneer Razzouki?”, vraagt de oudste rechter. „Daar worden wij als rechtbank een beetje nerveus van, omdat we willen dat hij rechtsbijstand heeft.” Volgens Christian Flokstra is dat helemaal niet relevant. „Cliënt heeft en houdt rechtsbijstand. Maar waar u nerveus van zou moeten worden is dat wij hier betogen dat die rechtsbijstand niet efficiënt is.”

Ongekend complex

Wat is er gebeurd dat de twee advocaten zo fel van leer trekken tegen de rechtbank?

Vanwege de gewelddadige dood van Reduan, de broer van Nabil B. in 2018, deze dinsdag precies vier jaar geleden, en de moord van advocaat Derk Wiersum in 2019, is Marengo vanaf de start een ongekend complexe strafzaak. Rechters, officieren en sommige advocaten worden sinds de moord op Wiersum streng beveiligd, en net als de meeste hoofdverdachten met gierende banden naar de bunker in Amsterdam gereden.

Als de zaak in de zomer van 2021 net in wat rustiger vaarwater lijkt te komen, wordt een derde persoon uit de kring van de kroongetuige vermoord: adviseur Peter R. de Vries. Voor de betrokkenen een herbeleving van het trauma uit 2019.

De spanning wordt nog groter nadat justitie en politie enkele maanden later op basis van berichtenverkeer tussen Ridouan Taghi en zijn neef en advocaat Youssef concluderen dat de Ridouan plannen had voor een gewelddadige uitbraak, uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught of tijdens een van de zittingen bij de rechtbank in Osdorp. Het contact tussen vier verdachten in de EBI en hun advocaten wordt nog complexer. Meijering: „Je hebt in mijn beleving in deze zaak drie soort advocaten: gewone advocaten, advocaten van de kroongetuige en advocaten die werken voor de organisatie. Ik val kennelijk in de laatste categorie.”

Taghi’s neef en de ontsnappingsplannen

Meijering verwijst naar de eerdere beschuldiging van het OM dat hij en enkele kantoorgenoten doelbewust vertrouwelijke informatie aan mensen uit de groep rond Taghi zouden hebben gelekt. Van die beschuldiging is niets overgebleven, maar het wantrouwen is blijkens de woorden van Meijering gebleven.

Ingezakte soufflé

Door het wegvallen van de verdediging van Mo Razzouki is, een jaar na de start van de feitenbehandeling, de strafzaak Marengo in elkaar gezakt als een verkeerd gebakken soufflé. Los van al het geweld rond de persoon van de kroongetuige heeft dat niet in de laatste plaats te maken met de opstelling van hoofdverdachte Ridouan Taghi en de meeste van zijn medeverdachten. Bij de eerste algemene verhoren van kroongetuige Nabil B. in maart en april van 2021 is Taghi aanwezig en ad rem. Het leidt soms tot scherpe dialogen tussen de kroongetuige, de hoofdverdachte en de rechtbankvoorzitter.

De houding van Taghi verandert als vanaf mei de zes moorden worden besproken, waarvan het OM hem en zijn medeverdachten beschuldigt. Dan begint het grote zwijgen. Dat heeft deels te maken met de afwezigheid van de kroongetuige Nabil B. Hij weigert op dat moment nog langer vragen te beantwoorden vanwege perikelen rond de beveiliging van zijn gezin en familie. Die vrees is, gezien de dodelijke slachtoffers in zijn omgeving, niet onbegrijpelijk maar kan niet door de rechtbank worden opgelost. Het is een probleem tussen het OM en de kroongetuige, al vinden de advocaten van Mo Razzouki dat de rechtbank zich in deze wel heel passief opstelt.

PGP-berichten

Om vertraging te voorkomen besluit de rechtbank, ondanks de afwezigheid van de kroongetuige, toch door te gaan met de inhoudelijke behandeling, in eerste instantie met dossiers waarbij de kroongetuige weinig of geen betrokkenheid heeft. Taghi en zijn medeverdachten zwijgen als de rechtbank hen confronteert met de inhoud van de vele PGP-berichten uit het dossier, waarvan de inhoud weinig tot de verbeelding overlaat en vaak belastend is. Het zwijgrecht van de verdachten klinkt oorverdovend stil in die periode. Vragen voor de kroongetuige in de specifieke dossiers worden verzameld voor een later moment tijdens de strafzaak.

Die praktische oplossing begint te wringen als de dossiers aan bod komen waarbij de verklaringen van de kroongetuige cruciaal zijn omdat hij zelf bij de feiten is betrokken. Als ook die zaken in juni van 2021 gewoon doorgaan terwijl de kroongetuige nog altijd zwijgt, ontstaat bij vrijwel alle advocaten in de Marengozaak het gevoel dat de rechtbank het zittingsschema belangrijker vindt dan de kwaliteit van de inhoudelijke behandeling. Dat wringt in een zaak waar een fors aantal verdachten een levenslange celstraf boven het hoofd hangt.

De gedachte is dan nog dat na de zomer het dossier rond de moord op Ranko Scekic uitgebreid zal worden behandeld. Omdat in die zaak de verhalen van Nabil B. en Mo Razzouki lijnrecht tegenover elkaar staan zal dit dossier, zo is de gedachte, de ultieme toets worden voor de kroongetuige. Maar door de moord op De Vries in de zomer van 2021 en het nieuws over de vermeende ontsnappingspoging door Taghi, gebeurt er iets heel anders. Voor de advocaten van Mo Razzouki wordt een bezoek nog moeilijker vanwege extra beveiligingsmaatregelen in de EBI. Ze mogen geen laptop meer meenemen met daarop het strafdossier plus de vele eigen aantekeningen, notities en gespreksverslagen die in de loop van de tijd zijn gemaakt. Zonder dat dossier is een goede verdediging voeren onmogelijk, betoogt Meijering. Ondanks alle pogingen om dit probleem op te lossen, is dat nog altijd niet gelukt.

In de Taghi-zaak wordt zelfs een abc’tje een loopgravengevecht

Wat de verdediging nog verder frustreert is een beslissing van de rechtbank die erop neerkomt dat een groot aantal vragen aan de kroongetuige over de totstandkoming van zijn deal niet beantwoord hoeft te worden. Die vragen gaan onder meer over een bedrag van circa 1,5 miljoen euro dat de kroongetuige zou hebben gekregen voor het organiseren van zijn veiligheid. Die vragen zijn opgekomen door berichten tussen Nabil B. en zijn partner en familieleden die zijn gestuurd over de onderhandelingen met de staat. Die berichten verstuurde de kroongetuige met telefoons die hij helemaal niet had mogen hebben en waarover hij niet altijd de waarheid heeft gesproken. Over de telefoons en die berichten is veel gesproken, maar de beslissing van de rechtbank om vrijwel alle vragen daarover te blokkeren, was voor alle advocaten de bevestiging dat in deze zaak voor hen niets meer te halen is.

Zij zien dit als een inbreuk op het ondervragingsrecht van de kroongetuige, een cruciale stap bij het achterhalen van zijn motieven om een deal te sluiten met de overheid. Volgens Meijering moeten rechters als het gaat om een kroongetuige juist extra kritisch zijn als het gaat om zijn motieven: „De wetgever heeft uitgesproken dat kroongetuigen vanwege hun gekende tegenprestaties kritisch moeten worden ondervraagd vanwege het risico dat zij de waarheid manipuleren.” Meijering verwijt de rechtbank dat hij die ruimte niet heeft gekregen. Een verwijt waarin het Openbaar Ministerie zich niet zegt te herkennen.

Alibi van Mo Razzouki

Mo Razzouki heeft al vaker de vrees verwoord dat de rechtbank niet geïnteresseerd is in zijn versie van de feiten. Ondanks alle bezweringen van de rechtbank dat dat niet zo is, hebben hij en zijn advocaten de handdoek nu in de ring gegooid.

Mo Razzouki heeft op een cruciaal punt een alibi. Daaruit blijkt dat hij in een sportschool was toen hij volgens de kroongetuige op de plek was waar Ranko Scekic is vermoord. Hoewel het OM dat alibi betwijfelt, lijkt een analyse van telecomgegevens het verhaal van Mo Razzouki te bevestigen. Maar ook de verklaring van de kroongetuige is op vele details bevestigd.

Het antwoord op de vraag wie in het moorddossier van Scekic de waarheid spreekt, kan voor Razzouki het verschil maken tussen tien jaar cel of levenslang. De kroongetuige was naar eigen zeggen bij die moord. En daarom moet precies worden getoetst of hij hierover de waarheid spreekt. Dat is volgens zijn advocaten niet alleen in het belang van Mo Razzouki, maar in het belang van de rechtsstaat. Volgens Meijering is dat belang geschonden: „Dit is een proces dat niet langer als fair kan worden gezien.”