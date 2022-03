Hallo? Rusland? Hoort u mij?

Vóór 1994 kon je in Rusland niet direct met het buitenland bellen, je moest het gesprek aanvragen via de telefoniste. Ik heb vaak in spanning zitten wachten. Vladimir Vysotski heeft er ook een liedje over geschreven: ‘07’. Om zijn geliefde in Parijs te bereiken richtte hij zijn smeekbedes tot de telefoniste, die voor hem als de ‘heilige maagd’ was. Iets dergelijks ontstond afgelopen weekend in het Bonnefantenmuseum in Maastricht.

Het zoveelste benefiet voor Oekraïne? We hadden niet veel tijd. Het kunstenaarsduo Slava Shevelenko en Marta Volkova trommelde collega’s op die werken wilden doneren, museumdirecteur Stijn Huijts stelde de ruimte beschikbaar. Bij gebrek aan kunst stelde ik twee performances voor: ‘de Winkel in Alternatieve Waarheid’ en ‘het Bureau van Telefoonterreur’. Men kon van ons een leugen kopen, of een telefoongesprek aanvragen met Russische overheidsorganisaties die leugens verkopen. Wij zouden de verzoekvragen in het Russisch doorgeven aan de ambtenaren. De analoge oorlog van Poetin vroeg om een analoog antwoord: geen emoticons maar draaischijven! Zoiets. We koesterden niet de illusie dat we iets in die bureaucratische hoofden konden veranderen. Misschien zou de performance iets van de onmacht bij de bezoeker wegnemen.

Om geen Russische burgers te compromitteren stelden we bellijsten op van instanties, maar waren die bereikbaar in het weekend? De persattaché van patriarch Kirill, de militant-patriottistische jeugdorganisatie Joenarmija, de oproerpolitie -OMON… En dan: Russische ambtenaren gooien sowieso graag de hoorn op de haak nog voordat je iets hebt gezegd.

Aldus geschiedde. Bezoekers stonden geduldig te wachten terwijl we op de een na de andere fax werden overgeschakeld. „De groeten!” luidde vaak het barse antwoord, maar ook: „Ikzelf heb geen demonstranten gearresteerd.” We temperden onze toon. Of kerken wilden bidden voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne? Dat wilden ze wel, daarmee tenminste erkennend dat er überhaupt sprake is van een oorlog. Maar de kerk van de Heilige Nicolaas in Stavropol wilde alleen voor de Russische soldaten bidden. „En voor de burgerslachtoffers in Oekraïne?” „Niks ervan!”

Langzaam bouwde zich een sacrale spanning op rond de provisorische telefooncentrale. Bezoekers stonden met gespitste oren over het ouderwetse toestel gebogen. „We hopen op betere tijden,” sprak een conciërge in Kirov, „en dat we elkaar weer kunnen bezoeken. Jullie zijn hier altijd van harte welkom.”

De jonge sergeant Chvorostoechin

In Siberië was de avond al gevallen, toen we daar een museumdirectrice aan de telefoon kregen. Ze was in tranen, zei ze, zo blij was ze dat we belden. Want in deze vreselijke tijden moesten we de lijn warm blijven houden. En toen begon ze te zingen. Het was een kinderliedje over al het geluk dat ze ons en Oekraïne wenste. Wat op papier was begonnen als een provocatieve actie, eindigde met een brok in de keel.

Een Russische museumbezoeker had al een tijdje de foto’s bestudeerd die we hadden neergelegd: portretten van Sovjetkinderen met een telefoon. (Ik verzamel die; klaarblijkelijk gaven Russische schoolfotografen kinderen een hoorn in handen om ze goed te laten poseren.) Hij las een naam, plaats en datum op de achterkant en voerde die in op Google. Het duurde niet lang of hij had het jochie als volwassene gevonden: sergeant Chvorostoechin, gestorven in 2000 in Poetins oorlog in Tsjetsjenië.