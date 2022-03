De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft dinsdag gezegd Rusland en Oekraïne allebei „legitieme zorgen” hebben. Hij sprak de delegaties voorafgaand aan de onderhandelingen in Turkije toe. Dat melden internationale persbureaus. Daarnaast benadrukte hij dat het aan beide partijen is om een einde te maken aan „deze tragedie”. Volgens Erdogan is het „in niemands belang” als Oekraïne en Rusland doorvechten en moet er zo snel mogelijk een wapenstilstand komen. De Turkse president vindt dat er nu concrete resultaten uit de gesprekken moeten komen.

Oekraïense en Russische delegaties komen vandaag voor het eerst in ruim twee weken fysiek bijeen. Ze spreken elkaar in het Dolmabahçe-paleis in Istanbul. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba zei maandag dat hij met deze onderhandeling uit is op een staakt-het-vuren.

Turkije stelt zich op als bemiddelaar, omdat het goede banden heeft met zowel Rusland als Oekraïne. Turkije faciliteerde op 10 maart de eerste ontmoeting tussen de Russische en Oekraïense ministers van Buitenlandse Zaken. Deze ontmoeting leidde niet tot een staakt-het-vuren of enige andere vooruitgang.

Na een vergadering van de Turkse regering op maandagavond, zei Erdogan dat zijn land als „enige” oprechte inspanningen heeft geleverd om de twee landen sinds de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 uit een crisis te helpen. „Als het enige land waarvan de eerlijkheid, oprechtheid en vriendschap door beide partijen worden erkend, doen we er alles aan om vrede te bevorderen”, zei hij.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Erdogan: Rusland en Oekraïne hebben allebei legitieme zorgen