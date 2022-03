Een streep door de vermogensbelasting; hoe fixen we de spaartaks?

In één keer zette de Hoge Raad vorig jaar een streep door 4,5 miljard euro aan belastinginkomsten. De huidige manier van vermogens belasten is in strijd met de wet. De impact van die uitspraak is enorm. Tienduizenden mensen hebben jarenlang teveel belasting betaald, en dat moet nu gerepareerd worden. Maar hoe doe je dat? En kan de Belastingdienst, die al jaren kraakt in zijn voegen, dat nog aan?