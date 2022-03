Duivelspact tussen onderduiker en meeloper in bezet Parijs

Het is 1941 in Parijs en de Joodse juwelier Joseph Haffmann heeft de stad niet meer op tijd kunnen ontvluchten. Hij heeft zijn zaak overgedaan aan zijn assistent Mercier middels een duivelspact: na de oorlog zal Mercier Haffmanns bezittingen weer overdragen en genoeg geld meekrijgen om een eigen zaak te beginnen. Maar is vertrouwen alleen genoeg?

Via het halfopen kelderraampje krijgt Haffmann iets van het leven buiten mee: de Joodse bewoners worden weggevoerd en steeds meer Duitse officieren weten de winkel te vinden. Via het rookkanaal van de kachel hoort hij waar Mercier en diens vrouw het over hebben: kan Haffmann het gezin van de onvruchtbare Mercier van nageslacht voorzien?

Het op een toneelstuk gebaseerde Adieu Monsieur Haffmann wordt verteld als een thriller. Onder het situatiedrama dat regisseur Fred Cavayé ervan heeft gemaakt liggen grote vragen die in al te grote halen worden neergezet. Haffmann symboliseert waardigheid. Mercier is de meeloper, de miserabele kleine man, gesneefd in zijn ambities, die ergens in het grijsgebied van collaboratie, (symbolische) ontmanning en angst zijn identiteit kwijtraakt.

Drama Adieu Monsieur Haffmann Regie: Fred Cavayé. Met: Daniel Auteuil, Gilles Lellouche. In: 29 bioscopen ●●●●●