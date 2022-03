Duitsland legt bij vlagen zwakke plekken Oranje bloot

Het eerste kwart van de WK-voorbereiding zit erop. Conclusie: het was lang niet slecht. Niet tegen Denemarken en dinsdag evenmin tegen Duitsland, dat in de Arena op een gelijkspel werd gehouden in een vermakelijke wedstrijd waarin beide ploegen meer hadden kunnen scoren.

Het bleef uiteindelijk bij 1-1. Een prima testcase voor het beoogde WK-systeem dat bondscoach Louis van Gaal straks in Qatar wil toepassen. En waar hij nog zes interlands de tijd voor heeft om aan te schaven.

Van Gaal had zijn ploeg op drie posities gewijzigd ten opzichte van het duel met de Denen. Donyell Malen verving Steven Bergwijn voorin en Tyrell Malacia was de nieuwe back op links, waar zaterdag Daley Blind stond. Blind, die volgens Ruud Gullit de achilleshiel van Oranje kan zijn als hij op links staat, verhuisde naar het centrum, waardoor Nathan Aké uit de basis verdween.

Geen verrassende mutaties waren het, snel als het blijkbaar went dat Georginio Wijnaldum weer op de bank zat. En dat Mark Flekken opnieuw onder de lat stond, de Limburger van SC Freiburg in wie niet alleen Van Gaal vertrouwen heeft, maar ook de kenners in Duitsland. Bayern München-waardig, hebben ze hem daar al genoemd.

Weer keepte hij stabiel en zelfverzekerd – hij had geen schuld aan de eerste tegentreffer. Die kwam op naam van een Bayern-vedette die twee jaar geleden nog werd afgedankt als international, maar zijn streken nog altijd niet is verleerd. Thomas Müller, de spits die zo snel en alert reageert bij ook maar een minieme doelkans dat altijd weer de vergelijking met die gelijknamige Duitse spits uit het verleden zich aandient, wijlen Gerd Müller.

Toch zijn toppers als Müller niet meer in de meerderheid bij de Duitse ploeg. Toen bondscoach Hansi Flick zijn selectie voor dit interlandblok presenteerde, reageerde de Duitse pers blij verrast. Veel nieuwe namen. Sommigen speelden pas sinds dit seizoen in de Bundesliga. Zoals David Raum, de linksback van dienst tegen Nederland.

Flick mag dan met dezelfde volle speelkalender te maken hebben als Van Gaal, de ex-coach van Bayern experimenteert nog volop met zijn internationals. Zijn speelwijze? Aanvallend. Want de oorsprong van zijn visie als trainer, ontleende hij aan het spel van het Nederlands elftal in de tijd van Johan Cruijff, memoreerde de bondscoach dinsdagavond bij de desk van ARD in de Arena. De videobanden met Cruijff hadden hem gevormd.

Van na de oorlog

Vervolgens vertelde analist Sebastian Schweinsteiger, ex-Bayern, nog wat voor groots werk Louis van Gaal had verricht in Beieren. Een clash der rivalen? Dan wel een die bol staat van het respect voor elkaar. Van Gaal, maandag: „Ik ben van na de oorlog. Ik vind Duitsers heel vriendelijke mensen.”

En zo is het. Ook dit vriendschappelijke treffen, editie 45 in de historie, beloofde een mooie strijd te worden. Een oefenduel met prestige, waarin Nederland zwaardere tegenstand kreeg dan afgelopen zaterdag tegen de Denen.

De fraaie combinaties die zaterdag tot mooie doelpunten leidden, bleven nu uit. Steven Berghuis had nu eens niet zijn avond in het stadion waar hij al heel dit seizoen floreert in het shirt van Ajax, en werd in de tweede helft gewisseld. Malen? Die kon niet swingen zoals Bergwijn dat zaterdag deed.

Bergwijn deed daarentegen ook nu weer van zich spreken. Nadat hij in de tweede helft Malen had vervangen, reageerde de spits van Spurs alert toen de naar voren mee gestormde Denzel Dumfries de bal voor hem klaarlegde met het hoofd.

Dat de assist van Dumfries kwam, wekte geen verbazing. Hij was al de scorende held van de groepsfase op het EK en toonde ook nu weer dat hij niet alleen in het eigen, maar ook in het vijandig strafschopgebied een wapen is.

Vlak na dat doelpunt leek Oranje een strafschop te krijgen, maar toen de Engelse leidsman Craigh Leigh Pawson naar zijn tv-scherm langs de kant werd geroepen, draaide hij zijn beslissing terug. Geen strafschop. Geen 2-1.

Uiteindelijk werd het een wedstrijd waarin Nederland niet de grote kansen afdwong voor een overwinning. Waren de spelers moe? In zijn betoog van maandag over de te volle speelkalender sprak Van Gaal over de overbelasting van zijn spelers. Wat de UEFA daar tegen deed? Niks. Ze luisterden niet. Terwijl een trainer met zijn staat van dienst, toch best in een commissie bij de UEFA kon zitten, zei hij. Een week ervoor zei hij juist niet in een commissie van die andere voetbalbond, de FIFA, te willen zitten, omdat het daar alleen om geld zou gaan.

Aan het slot van de wedstrijd doken de Duitsers nog een laatste keer op voor het doel van Nederland. O nee, was het weer zover? Nee, dit keer niet. Flekken reageerde alert en voltooide zo een foutloos optreden dat naar meer smaakt in de volgende duels.