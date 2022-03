De terugkeer van censuur: verbieden is weer respectabel

Lees meer over censuur in de film

Oorlog en vrijheid van meningsuiting boteren meestal niet zo best. Onwelgevallige kritiek op de oorlog in Oekraïne kan iemand in Rusland volgens een nieuwe wet op vijftien jaar gevangenisstraf komen te staan. Maar de Russische staat heeft natuurlijk geen grote oorlog nodig om vrijheden te beknotten. Vijf jaar geleden werd de Britse satirische film The Death of Stalin, waarin de leden van het Politburo van de USSR elkaar naar het leven staan na de onverwachte dood van de dictator, al verboden. De film zou „extremistisch” zijn en „de waardigheid van het Russische volk” bezoedelen.

Rare jongens, die Russen. Maar het Westen is ook niet zo brandschoon. De Europese Commissie was er na het uitbreken van de oorlog als de kippen bij om de Russische propagandazender Russia Today te blokkeren. Daarmee speelt Europa precies in op het eeuwige refrein van de Russische machthebbers. Het Westen zou volgens hen uitblinken in hypocrisie; de mond vol van grote idealen van democratie en vrijheid, maar als het eropaan komt stellen die idealen weinig voor.

Dat overheden naar zulke drastische vrijheidsbeperkingen grijpen in een crisis, is niet zo verrassend. Verrassender is hoe weinig weerstand of zelfs maar debat het verbod van Russia Today heeft losgemaakt, ook onder journalisten. Veelvuldig valt te horen dat de zender nu eenmaal gemene propaganda bedrijft en niet aan journalistiek doet; een verbod is daarom gerechtvaardigd.

Maar waar ligt precies de grens tussen journalistiek en propaganda? Bedrijft de conservatieve Amerikaanse zender Fox News, steunpilaar van Donald Trump, propaganda of nieuws? Daar valt lang over te discussiëren. Ook Fox News dan maar verbieden? Nieuwszender CNN liet de laatste jaren elk streven naar balans varen en was in de berichtgeving onverholen partijdig en vijandig richting Trump. Op zwart dan maar?

Donald Trump zou daar vermoedelijk onmiddellijk voor tekenen. Misschien is het toch niet zo’n briljant idee om overheden te laten bepalen wat het verschil is tussen echt nieuws en nep-nieuws.

Lees ook een interview met Armando Iannucci over ‘The Death of Stalin’: ‘Komedie gaat over politiek zoals het is’

‘Cancel culture’

Het geloof in het belang, de waarde en het nut van vrije expressie lijkt de laatste jaren ook in westerse samenlevingen flink te zijn geslonken. De intolerante roep om een verbod of censuur van culturele uitingen heeft daarentegen een wonderlijke respectabiliteit gekregen en kan rekenen op opmerkelijk veel steun en begrip.

Wie kijkers of lezers onverhoeds tegen het hoofd stoot krijgt niet alleen te maken met scherpe kritiek, maar vaak ook met de roep om ontslag. Uit opiniepeilingen in meerdere landen blijkt dat een substantieel deel van de bevolking momenteel bevreesd is om frank en vrij een mening te geven, uit angst voor de sociale consequenties van een verkeerde opmerking.

Kunst en cultuur worden in veel gevallen alleen nog beoordeeld op de sociale wenselijkheid van de boodschap, doorgaans gekoppeld aan thema’s als huidskleur en gender – en met geen enkel ander criterium. Hollywoodstudio’s lopen op eieren om maar niemand voor het hoofd te stoten en geen reputatieschade te lijden. Subsidieverstrekkers en culturele instellingen zoeken panisch naar manieren om ideologisch in de pas te blijven lopen.

Dat is geen stimulerend klimaat voor filmmakers en andere kunstenaars, die risico’s willen nemen in hun werk. Waar komt al die onverdraagzaamheid vandaan? Je hoort wel eens dat nieuw zou zijn dat de roep om censuur tegenwoordig uit progressieve hoek komt, terwijl in het verleden vooral conservatieve stromingen zich daaraan hebben bezondigd. Dat is een fabeltje. Revolutionaire linkse stromingen, heilig overtuigd van hun eigen gelijk, deden even hard mee; een van de eerste maatregelen van Lenin na de Russische revolutie was het verbieden van de ‘burgerlijke pers’.

Karl Marx geloofde evenmin in de intrinsieke waarde van het vrije woord. Het doel van de vrije pers was volgens hem om zo agressief mogelijk polemieken uit te vechten met ideologische vijanden; niet om tegenstanders van hun ongelijk te overtuigen, maar om ze te vernietigen. Wie moreel of wetenschappelijk zeker is van zijn gelijk, heeft ook geen vrij debat meer nodig.

De marxistisch geïnspireerde opvatting dat de liberale vrijheden slechts een dunne en huichelachtige façade zijn voor de daadwerkelijke machtsverhoudingen onder het kapitalisme leeft nog steeds, vooral dankzij de complexe update die de invloedrijke Franse socioloog Pierre Boudieu eraan gaf. Zulke kritiek kan waardevol zijn als daarmee de gapende kloof zichtbaar wordt tussen het ideaal en praktijk van een vrije samenleving. Maar die kritiek wordt destructief als de conclusie vervolgens is om de vrijheden dan maar overboord te kieperen.

Dominant vertoog

Minstens zo invloedrijk op de achtergrond is het werk van de radicale Franse filosoof Michel Foucault. Hij zag de geschiedenis als een permanente strijd om de macht van maatschappelijke groepen, die zich afspeelt in de dominante ‘vertogen’, zoals daar zijn: het ‘vertoog’ oftewel ‘discours’ van de medische wetenschap, de rechtspraak en de journalistiek. Zulke veelzijdige en vaak ongrijpbare ‘vertogen’ zijn volgens Foucault bepalend voor de loop van de geschiedenis. Wie het vertoog verandert, verandert de wereld.

Foucaults verhouding tot censuur en onderdrukking was ambivalent. Onderdrukking maakt maatschappelijke groepen niet alleen onzichtbaar, zo stelde hij; repressie heeft ook altijd een creatief en productief aspect. Nooit is er meer gesproken over seksualiteit, als vanaf het moment dat burgerlijke samenlevingen in de negentiende eeuw bepaalde vormen van afwijkend seksueel gedrag tot probleem bestempelden. Vrijheid en onvrijheid zijn diep in elkaar verstrengeld. Repressie maakt onbedoeld ook zichtbaar. Verbieden is zo ook altijd een productieve daad van creativiteit.

Foucault leverde zo een aardige onderbouwing van de huidige ‘cancel culture’. Macht, dominantie en controle zijn voor hem centrale begrippen, maar macht is altijd overal en nergens. De echte macht is in ieder geval niet te vinden in de liberale regels, zoals ze zijn vastgelegd in een grondwet; die passen bij een maatschappelijke orde die volgens Foucault al lang is achterhaald en niet meer bestaat. Macht moet voortdurend door maatschappelijke groepen bevochten worden in het maatschappelijk verkeer – ook op micro-niveau.

De juiste casting van films of het gebruik van een bepaald woord op een expositie krijgt vanuit die denkwijze ineens enorme urgentie, aangezien de dominante vertogen allesbepalend én alomtegenwoordig heten te zijn. Vrijheid is altijd relatief. Repressie moet worden bestreden met tegen-repressie. Politiek was volgens Foucault namelijk „de voortzetting van de oorlog met andere middelen”, in een omdraaiing van de beroemde uitspraak van Clausewitz.

Daarmee heeft hij de hedendaagse ‘culture wars’ treffend gevangen. Culturele, symbolische en metaforische oorlogsvoering en vrije expressie boteren meestal ook niet zo best.