De rest van de wereld begint terug te praten

Soms is de nieuwe tijd in één beeld te vangen. Gerard ter Borchs bekende schilderij van de Vrede van Westfalen (1648): het einde van het kerkelijk gezag over staten en het begin van de moderne internationale orde. Michail Gorbatsjov in een reclame van Pizzahut in 1998: het einde van de geschiedenis en het begin van de Amerikaanse hegemonie. Vorige week: de ambassadeurs van Brazilië, India, China en Zuid-Afrika (de BRICS-landen) op de foto met de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov.

Na één maand oorlog lijkt het Westen sterk. Sancties verzwakken en isoleren Rusland, toch? De NAVO is niet langer „hersendood”, zoals Macron twee jaar geleden zei, maar springlevend. Amerika en Europa trekken weer samen op.

Maar wie uitzoomt ziet de macht van het Westen afnemen. Sancties krijgen buiten het Westen weinig navolging. India neemt inmiddels vier keer meer Russische olie af dan een jaar geleden. China werpt zich langzaam op als hoeder van een alternatieve economische orde waarop Rusland kan aanhaken. Regeringen van de helft van de wereldbevolking weigerden vorige maand Poetins oorlog te veroordelen.

Zonder te weten hoe de oorlog afloopt (en wanneer) lijkt zeker dat de wereld daarna minder westers zal zijn dan ervoor. De toch wankele fundamenten van die verzwakte hegemonie brokkelen verder af. Een „eeuwigdurend gevecht voor democratie”, zoals Biden in Polen zei? Het aantal liberale democratieën neemt af. De „op regels gebaseerde orde”? Van Chili tot Indonesië wordt daar doorheen geprikt: met westerse wapens zijn tal van democratische leiders omvergeworpen. Vrijhandel als vredesmiddel tussen wederzijds afhankelijke landen? Dat tijdperk van globalisering loopt ten einde, concludeerde BlackRock-topman Larry Fink afgelopen week.

Trumps protectionisme was in dat opzicht een voorbode: ook Biden ondertekent het vrijhandelsverdrag met Oost-Azië niet. Door de oorlog denkt China aan een eigen NAVO-achtige veiligheidsstructuur waarmee het zich van het Westen afsluit en zich economisch immuun hoopt te maken voor sancties. In de nieuwe wereldorde concurreren machtsblokken niet meer alleen politiek en militair, maar ook nadrukkelijker economisch.

Dat is de tijd die de foto met Lavrov toont: het definitieve einde van Amerikaanse hegemonie en de versnelde opkomst van de multipolaire orde. The Rest praat harder terug, kiest zelfstandiger positie. De belangen van landen en werelddelen die de afgelopen eeuwen door het Westen geregeld zijn weggedrukt, gaan zwaarder wegen. Die post-westerse wereld zal voor het Westen vermoedelijk vreedzamer noch welvarender zijn. Maar de verhoudingen tussen landen kunnen gelijkwaardiger worden.

Mark Lievisse Adriaanse (m.lievisseadriaanse@nrc.nl) vervangt deze dinsdag Tom-Jan Meeus.