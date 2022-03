De Griekse regering wil liever geen kritische media bij pushbacks

„De ‘Orbanisering’ van Griekenland.” Zo noemde de Griekse Europarlementariër Giorgios Kyrtsos vorige maand de teloorgang van de persvrijheid tijdens het bewind van zijn eigen partij Nieuwe Democratie. Die vergelijking met Hongarije was een reactie op een toespraak van premier Mitsotakis, waarin deze twee journalisten die een schandaal hadden onthuld rond het Zwitserse farmaceutische bedrijf Novartis aanmerkte als een „bende”. Prompt werd Kyrtsos daarop uit de partij gezet.

Het voorbeeld is typerend voor de persvrijheid in Griekenland. Dit blijkt uit een kritisch rapport dat zes internationale organisaties onder leiding van het Europese Centrum voor Pers- en Mediavrijheid maandag publiceerden. Het spreekt van een systemische crisis van de onafhankelijkheid van de media en de veiligheid van journalisten in Griekenland. „Hoewel de problemen niet uniek zijn, is hun intensiteit uiterst problematisch, waarmee [Griekenland] zich onderscheidt van andere EU-lidstaten.”

Het rapport is de weerslag van gesprekken met dertig lokale en internationale journalisten in Griekenland, onder wie de Nederlandse Ingeborg Beugel. Zij beschrijven geweld en intimidatie van journalisten, politieke polarisatie van het medialandschap, en ernstige beperkingen van verslaggeving, vooral over migratiebeleid en pushbacks. De situatie is verergerd onder de regerende, rechtse partij Nieuwe Democratie.

Het rapport brengt de regering in ernstige verlegenheid. Premier Mitsotakis „is geobsedeerd door het beheersen van informatie”, schreef Alexis Tsipras, de leider van de linkse oppositiepartij Syriza op Twitter. Nieuwe Democratie ontkent echter dat de persvrijheid onder druk staat. „Elke burger kan op elk moment vrijelijk worden geïnformeerd, via de media van zijn keuze”, stelde de conservatieve partij in een reactie, die verder niet inging op het rapport.

Moord op journalist

Het meest dramatische voorbeeld is de moord op de misdaadverslaggever Giorgios Karalvas in april vorig jaar. Hij werd op klaarlichte dag voor zijn huis in Athene doodgeschoten. Het is onduidelijk of de moord te maken had met zijn werk. Hoewel de autoriteiten beloofden de zaak prioriteit te geven, zijn er nog altijd geen verdachten geïdentificeerd of gearresteerd. De onzekerheid heeft een afschrikwekkend effect op collega’s, die zich niet beschermd voelen door de autoriteiten.

Dat gevoel wordt versterkt doordat journalisten die verslag doen van de migratieproblematiek worden tegengewerkt. „De schendingen van de persvrijheid waarmee journalisten geconfronteerd worden houden verband met het restrictieve migratiebeleid van de regering en onwil om publieke controle daarop te accepteren, wat leidt tot belemmering van de berichtgeving, zoals willekeurige arrestatie en detentie, beperking van toegang, surveillance en intimidatie.”

Het gebrek aan pluralisme in Griekenland is mede het gevolg van de financiële crisis in 2010. Veel mediabedrijven gingen failliet of werden overgenomen door mediabaronnen. Onder Nieuwe Democratie is dit een groot probleem geworden, aangezien de belangen van deze tycoons vaak samenvallen met die van de regering. Met als gevolg dat in hun media geen sprake is van kritische berichtgeving.

Deze ontwikkeling ging gepaard met een digitale ontregeling van het medialandschap, aldus het rapport. „Veel journalisten die hun baan hadden verloren als gevolg van de overnames, richtten hun eigen online nieuwsportalen op, waar vaak maar een handjevol journalisten werken”, aldus het rapport. „Zij nemen meestal artikelen over van andere bronnen, vooral het staatspersbureau, om bezoekers te trekken via sociale media, zonder dat er op de kwaliteit wordt gelet.” De regering werkt deze politieke polarisatie in de hand door partijdig te zijn bij de verdeling van advertenties en staatssteun. Zo zette ze bedrijven onder druk om niet langer te adverteren bij de kritische krant Documento. Van de 20 miljoen euro die de regering aan het begin van de pandemie had uitgetrokken voor publieke gezondheidsadvertenties in de media werden werden kritische media zoals Documento uitgesloten.