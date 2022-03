Pandje kopen? Mr Real Estate belooft gouden bergen

Een nu 38-jarige vrouw ziet eind 2020 op Instagram een advertentie voor een vastgoedtraining. Binnen zes maanden belooft ‘Mr Real Estate’ Omid Rahimi cursisten eigenaar te kunnen maken van een pand. Financieel onafhankelijk worden door pandjes te kopen, te renoveren en weer te verkopen was altijd een droom van de vrouw. Ze heeft een kantoorbaan als ze zich verdiept in de wereld van het vastgoed en geïnspireerd raakt door de coach. „Omid Rahimi is van buitenlandse komaf, net als ik. Hij begon met niks en is door het vastgoed rijk geworden. Hij klonk betrouwbaar en vakkundig.”

Geïnteresseerd in snel geld verdienen? Dan kom je er op sociale media bijna niet omheen: advertenties van zelfverklaarde succesvolle ondernemers die cursussen en trainingen aanbieden over hoe je snel rijk kan worden door te investeren in vastgoed. Eigen vermogen of ervaring is niet nodig. Sommige aanbieders van cursussen vragen 1.000 euro, andere wel 20.000 euro.

De vrouw volgde een training bij investeerder en coach Omid Rahimi. Ze voelt zich misleid door de beloftes waarmee hij adverteert. En zij is niet de enige. NRC sprak met nog zeven andere ontevreden cursisten die een coachingstraject bij hem volgden. Geen van hen wil met naam in de krant. Een deel van hen tekende een geheimhoudingsclausule, ingezien door NRC. Daarin staat dat het delen van informatie over de inhoud van de cursus een boete oplevert van 50.000 euro.

De 38-jarige vrouw tekende geen contract met de coach, maar wil niet met haar naam worden aangeduid in dit artikel. De reden: Rahimi intimideert ontevreden ex-deelnemers publiekelijk op sociale media.

Over dit artikel NRC sprak voor dit artikel met acht ontevreden cursisten die zich door vastgoedondernemer Omid Rahimi misleid voelen. Ook is correspondentie tussen de cursisten en Rahimi ingezien. Met Rahimi zelf is diverse keren contact geweest. In de week voor publicatie weigerde hij nog inhoudelijk in te gaan op vragen.

Vakanties in Dubai

Omid Rahimi, de man met wie de vrouw in zee gaat, is een nu 28-jarige Afghaanse Nederlander die via Instagram vastgoedcursussen aanbiedt onder de naam ‘Ilias Rahimi’. Eerst via het trainingsbureau ‘Real Estate Masterclass’ en later zelfstandig onder ‘Ilias Real Estate Coaching’. Hij promoot zijn cursussen vooral op Instagram waar hij 10.000 volgers heeft. Hij zou meer dan vijfhonderd cursisten succesvol hebben gemaakt in het vastgoed, staat in de beschrijving van het account.

Hij deelt alles met zijn volgers: zijn nieuwe aangekochte panden, dure auto’s die hij ophaalt bij de dealer en vakanties in Dubai en Marbella. Onder de foto’s schrijft hij: ‘Work hard in silence, let the Mercedes make the noise’, en ‘Als ik het kan, kan jij het helemaal’.

In het AD vertelt Rahimi begin 2021 dat hij ooit aan de grond zat: hij had nog maar 300 euro op zak en een oude auto. Hij had wel eens vastgezeten, waarvoor wordt in het artikel niet duidelijk. Via zijn handel in wasmachines kwam hij in contact met mensen in het vastgoed die hem „de fijne kneepjes van het vak” leerden, zegt hij in het AD-interview. Nu hij een „self-made miljonair” is, wil hij anderen helpen hetzelfde te bereiken. In het dagblad claimt hij dat íédereen succesvol kan worden in de vastgoedwereld. Vanaf deze week figureert hij in een serie van Videoland, Snelle jongens: shortcut naar succes.

De 38-jarige vrouw met de kantoorbaan leest en ziet Rahimi’s successen online. Eind 2020 stuurt ze de vastgoedondernemer via Instagram een bericht om een idee te krijgen van wat haar te wachten staat en wat zijn cursussen kosten. Hij schrijft terug dat de vrouw bij hem terecht kan voor een on-line cursus en persoonlijke een-op-eencoaching. De totale kosten: 10.000 euro. Voor dat bedrag belooft hij ook dat haar eerste pand volledig en rentevrij gefinancierd zal worden. Door hem. Over haar gebrek aan ervaring in het vastgoed hoeft zij zich geen zorgen te maken. „Zijn motto was ‘hoe minder je weet over het vastgoed, hoe beter’. Iemand met ervaring zou niet te coachen zijn.”

Zijn droomleerling Sayed Abou El Kheir had binnen zes maanden vijftien panden aangekocht, ziet ze op Instagram in één van zijn posts. Hijzelf zou in één jaar tijd veertig appartementen hebben gekocht, schrijft hij haar. „Alles is mogelijk. Het ligt aan jezelf hoe hard je wilt gaan.”

Of Rahimi echt veertig panden heeft gekocht in één jaar is onduidelijk. Volgens het Kadaster heeft Rahimi op dit moment twee panden in bezit onder zijn eigen naam en twee op Rahimi Vastgoed BV. Op de naam van zijn leerling Sayed staan twee panden geregistreerd bij het Kadaster.

Lees ook: Net over de grens zijn de huizen nog wel te betalen

‘Wegens succes’

Eind december 2020 neemt Rahimi via de app contact op met de vrouw namens het trainingsbureau Real Estate Masterclass. Het bedrag voor het traject was inmiddels verhoogd van 10.000 naar 15.000. „Wegens succes”, zegt de vrouw. Een flink bedrag, beseft ze, maar ze besluit zich aan te melden. „Ik werd nog steeds verzekerd van een pand binnen zes maanden. Het hoge bedrag voor de cursus haal ik er dus dubbel en dwars uit, dacht ik.”

Maar het blijft niet bij een eenmalige verhoging van het cursusgeld. In februari spreekt ze met Rahimi af in een herenhuis in Amsterdam-Zuid. Hier hoort ze dat het bedrag voor de cursus wéér is verhoogd. Het is nu 20.000 euro. Rahimi is nu een veelgevraagde coach en zijn tijd is kostbaar. „Zijn zelfverzekerdheid gaf me het vertrouwen dat hij wist waar hij het over had.” De vrouw gaat akkoord. Ze vertelt Rahimi dat ze 20.000 euro ter beschikking heeft: eigen spaargeld en geld dat ze van haar familie leent. „Mooi, daar kunnen we dan twee pandjes voor kopen”, zegt hij volgens de vrouw. Een dag later ontvangt ze van hem via WhatsApp een factuur.

Binnen een week vraagt hij waar het geld blijft. „Als ik nog mee wilde doen voor het lage tarief van 20.000 euro, dan moest ik het bedrag snel overmaken. Het zou snel naar 25.000 euro gaan.” Ze maakt het cursusgeld over.

Ik kreeg alleen maar tips om te gaan flyeren Oud-cursist van Omid Rahimi

Daarna verandert de communicatie. „Ik hoorde niks meer van Omid”, zegt de vrouw. Wel wordt ze door hem toegevoegd aan een WhatsAppgroep met andere cursisten.

Dan wordt ze begin maart 2021 benaderd door een andere coach dan Rahimi van het trainingsbureau Real Estate Masterclass. „Vreemd vond ik dat. Rahimi was juist de reden dat ik die 20.000 euro betaalde.”

Dit is het moment dat de vrouw zich zorgen begint te maken over de gang van zaken. „Ik begon maar aan het theoretische gedeelte van de cursus en hoopte dat het goed zou komen wanneer het persoonlijke traject met Omid zou beginnen.”

In de theorielessen, online vanwege corona, wordt informatie gegeven over het boxenstelstel van de Belastingdienst en opdrachten gegeven zoals het op zoek gaan naar panden, makelaars en investeerders. Dit in tegenstelling tot wat Rahimi de vrouw eerder heeft beloofd. Ze zou juist toegang krijgen tot zijn netwerk van investeerders en makelaars. Rahimi laat ook niets van zich horen. „Allemaal tekenen die me een niet-pluisgevoel gaven.”

Ze besluit hem te appen om te overleggen over een lesopdracht. Hierop maken ze een afspraak, waarna hij vervolgens weer niets van zich laat horen. De vrouw hoort van medecursisten dat zij ‘de boel niet vertrouwden’ omdat gemaakte afspraken met Rahimi niet worden nagekomen. En het trainingsbureau Real Estate Masterclass zou de samenwerking met Rahimi hebben stopgezet. „Toen werd ik erg ongerust.”

Intimiderend

Real Estate Masterclass bevestigt aan NRC dat het bureau de samenwerking met Rahimi „mid februari 2021” heeft beëindigd. De 38-jarige vrouw had hier geen weet van, zij is erna nog benaderd door het trainingsbureau voor de theorielessen. Een reden voor de beëindiging van de samenwerking wil het bureau niet geven.

„Na de eenzijdige opzegging heeft de heer Rahimi kennelijk zelf een bv opgericht waarin hij ook vastgoedcursussen is gaan aanbieden”, mailt het bureau. „Gebleken is dat de heer Rahimi bij aanvang van zijn eigen activiteiten de schijn heeft gewekt nog steeds voor ons werkzaam te zijn.” Volgens het bureau had Rahimi onder meer een website gelanceerd die sterk leek op die van het bureau.

Wanneer de 38-jarige vrouw Rahimi aan de telefoon krijgt, confronteert ze hem met haar slechte ervaringen en stelt vragen over zijn afwezigheid tijdens de online training. In een gesprek dat ze opneemt zegt Rahimi dat de vrouw „nog geen recht op hem” heeft en het coachen op zijn manier zal gaan „en niet anders”. Hier schrikt de vrouw van. „Ik vond hem agressief en intimiderend overkomen.”

Ze probeert tot een oplossing te komen, ze wil in ieder geval een deel van haar geld terug. Maar Rahimi heeft hier geen boodschap aan. Hij zegt „geen respect” voor „opgevers” te hebben en dat hij niet van plan is om het cursusgeld terug te storten. „Ik zal vechten voor elke euro”, is te horen op de opname.

De vrouw voelt zich misleid en opgelicht door Omid Rahimi. „Het is allemaal gebakken lucht wat hij verkoopt. Op sociale media ziet het er gelikt uit en wordt er van alles geclaimd en beloofd. Je komt er te laat achter dat er geld verdiend wordt over de rug van mensen die geloven in zijn succesverhaal.”

De zeven andere oud-deelnemers van Rahimi die hun verhaal aan deze krant hebben verteld, hebben allemaal een soortgelijk verhaal: Rahimi is in het begin charmant en belooft gouden bergen. Na het betalen van het cursusgeld laat hij weinig tot niets van zich horen, meldt zich een onbekende coach wiens begeleiding vooral bestaat uit het geven van advies om flyers uit te delen.

„Ik kreeg alleen maar tips over hoe je panden krijgt door te gaan flyeren”, zegt een 23-jarige verpleegkundige. „Ik heb wel duizend briefjes bij mensen in de brievenbussen gegooid. Op die flyers staan dan mijn contactgegevens en een oproep tot het helpen met het verkopen van hun huis. Dit heb ik weken achter elkaar gedaan. Het was erg intensief. Er reageerde niemand.”

Wanneer de verpleegkundige hierover iets zegt tegen haar coach, krijgt ze te horen dat ze geduld moet hebben, zegt ze. Zij moet, net als de 38-jarige vrouw, haar eigen netwerk binnen de makelaardij opbouwen. Ook haar was financiering beloofd van een eventueel pand, maar informatie daarover krijgt ze niet. Dit komt later wel, hoort ze keer op keer.

Ook een 24-jarige chef-kok betaalde 20.000 euro, kreeg met een andere coach dan Omid Rahimi te maken die hem vertelde dat hij moest flyeren.

Een 21-jarige ondernemer: „Ik heb Omid drie keer vijftien minuten gesproken als coach. Het enige waar hij het over had, was het flyeren. Ik voel me belazerd. Zoveel geld betaald voor niks.”

Netwerkborrel

Geconfronteerd met de slechte ervaringen van de cursisten nodigt Rahimi NRC uit om aanwezig te zijn bij een netwerkborrel na een training die hij begin november 2021 geeft in het Van der Valk-hotel in Amsterdam-Zuid.

Hier zitten twintig deelnemers aan tafeltjes in een schoolopstelling, met een flesje water en een notitieblokje voor zich. De neuzen zijn gericht op coach Rahimi die voor een digitaal bord staat. ‘Welkom op The Growth Event’ staat er. Na de cursus staan ze om Rahimi heen. Ze geven hem chocola en bedanken hem. Bij de borrel wil iedereen met hem praten.

Op het evenement zijn voornamelijk twintigers en dertigers, de meerderheid heeft net als Rahimi een migratieachtergrond. Studenten, accountants, ondernemers. Ze kennen Rahimi voornamelijk via sociale media. „Ik ben geïnspireerd geraakt door hem”, zegt er een. Een ander: „Ilias is eerlijk en openhartig.”

Van klachten en ontevreden cursisten heeft Rahimi nooit gehoord, zegt hij na afloop. „Je hebt het net gezien: Ik krijg het ene na het andere bedankje. Het geeft mij kracht om de mensen tevreden te stellen.”

Op Trustpilot.com, een website voor consumentenrecensies, klacht.nl en op Instagram onder het account ‘iliascoaching_oplichter’ verschijnen slechte recensies van deelnemers over de coach en zijn cursussen.

Over de belofte waarmee Rahimi adverteert dat deelnemers na de cursus een pand bezitten, zegt hij na afloop van het netwerkevent: „Als je luistert en doet wat wij tegen je zeggen, dan kun je dat van ons verwachten. Iedereen die de cursus heeft afgerond heeft een pand. Ik word na het traject hun financierder en leen hun het geld. Maar als je faalt, dan krijg je daar geen toegang toe.” Het ligt volgens Rahimi vooral aan de inzet van de cursisten zelf of je faalt of niet.

Grijs gebied

Coaches als Rahimi opereren in een grijs gebied. Iedereen mag in huizen handelen en cursussen aanbieden. Makelaar is geen beschermd beroep. De Autoriteit Financiële Markten heeft hier ook geen rol. De toezichthouder kijkt alleen naar aanbieders van financiële producten. Het geven van dure vastgoedcursussen valt daar niet onder. Wel is de financiële waakhond bezorgd over deze ‘financiële influencers’.

Lees ook: AFM ziet gevaar ‘finfluencers’; maar ziet vooral fout bij brokers en banken

„Het kan zijn dat de aangeboden diensten weinig transparant zijn of dat misleidende informatie wordt verstrekt”, zegt een woordvoerder van de AFM. Meldingen zijn voor de toezichthouder altijd „waardevol”. „Er kan dan een onderzoek gestart worden naar de naleving van wet- en regelgeving.”

De 38-jarige vrouw met de kantoorbaan heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen om haar cursusgeld terug te krijgen. Daarnaast heeft ze aangifte gedaan van oplichting bij de politie. Een woordvoerder bij de politie laat weten dat de zaak in behandeling is.