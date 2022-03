Zelden blijft mijn kat in de kamer zitten als ik aan het studeren ben, maar deze week ligt hij languit in mijn altvioolkoffer terwijl ik me met de studie van de puntige ritmes van Le sacre du printemps van de actualiteiten afleidt. Mijn strijkstok schokt in wisselende slagklanken die ik binnen een metronomisch korset probeer te houden, maar ik mis al rap de sappige dissonanten van de blazers. Zonder hen is mijn spel een strijd in plaats van muziek. Als mijn mobiele telefoon een nieuwe tijding signaleert is mijn kat sneller. Met speelse aandacht stort hij zich erop met zijn hele lichaampje en stuit mijn gewoonte om om de haverklap het nieuws te toetsen. Kribbig sprokkel ik mijn concentratie bij elkaar en duik terug in mijn partij.

De volgende dagen in het orkest pulseert mijn altviool in Stravinsky’s doorbloede blazersakkoorden en lukt het me steeds beter mijn gedachten bij de muziek te houden, totdat de Russische dirigent over een volksliedje vertelt waarop een van de hoofdthema’s gebaseerd is. Hoewel hij slechts over offers brengen, primitieve culturen en Stravinsky’s droom over een Russische lente vertelt die met kosmisch geweld de wereld zal veranderen, stijgt mijn hartslag. Wanneer hij ook nog bekent dat hij half Oekraïens is, ben ik mijn concentratie voorgoed kwijt.

De muzikale adoratie van de Slavische oerkrachten voelt met de dag bedreigender. De altvioolpartij verliest haar onschuld en terwijl mijn rechterhand de stampende voeten nabootst, kan ik het tumult in mijn hoofd niet meer tegenhouden. Tijdens het concert schudden de vele maatwisselingen de muziektaferelen van het premièrejaar 1913 en de angstjagende maand maart 2022 door elkaar. In de finale jaag ik door de danse sacrale alsof ikzelf de uitverkorene ben die zich dood moet dansen. Het applaus verlost me van mijn verwarring.

Het is laat als ik deze avond thuiskom. Vermoeid ga ik naar mijn studeerkamer om de altviool op zijn plek te leggen. De lessenaar is op de grond gevallen, de bladmuziek ligt verstrooid door de hele kamer. Als ik licht maak, zie ik mijn kat op Stravinsky’s partij liggen. Hij gaapt, rekt zich uit en komt onschuldig naar me toe. Uiteindelijk draait het ballet om oerkrachten denk ik. Ik pak hem op en verwonder me over de universele taal van muziek.

Ewa Maria Wagner is altvioliste en schrijfster.