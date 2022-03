Cory Wongs instrumentale funk zit vol minimale wendingen

De muzikanten staan in een halve cirkel, in klassieke funkopstelling: drums, bas, drie blazers, toetsen. Wanneer gitarist Cory Wong op een van hen afstormt, de gitaar priemend vooruit, krijgt diegene de vrijheid om een paar maten te freaken. Zelf benut Wong de rest van het podium. Het ene moment hakt hij messcherpe funkslagjes, het andere moment verandert hij de altijd catchy thema’s in technische solo’s. Vooraan staat een microfoon die hij alleen gebruikt om een naam of een aanmoediging te schreeuwen. Of de mededeling dat hij de „weekendenergie wil op een maandagavond”.

Cory Wong is een meester in het tot de essentie strippen van instrumentale funk. De gitarist groeide met de Amerikaanse band Vulfpeck uit tot een publiekslieveling. Voor zijn solo-project was er in Utrecht inderdaad een volle zaal met weekendenergie op een vroege maandagavond. Wong, zelfverklaard ‘hypeman’ speelde het eerste half uur direct in de hoogste versnelling, met volvette bas en wat lichtere blazers. De grote uitdaging was om die instrumentale funk twee uur lang interessant te houden.

Lees ook over Vulfpeck: ‘Mijn droom is de huisband zijn van mijn eigen label’

Wong doet dat door zijn energie te koppelen aan uitmuntende techniek en hij kan vertrouwen op een band die balans vindt tussen vrijheid en discipline. Maar bovenal blinkt hij uit in verrassende, uiterst minimale wendingen. Dan laat hij het thema in één noot even ontsporen en zet het direct weer op de rails. Of hij laat de band plots een halve tel stilvallen, om meteen weer perfect door te versnellen. En natuurlijk is er een bak met freaky gitaareffecten, maar hij gebruikt ze sporadisch. Hij maakt het de luisteraar graag naar de zin. Vaak klinkt er toch gewoon een paar minuten lang een ijzersterk funknummer waarin niet veel meer gebeurt dan dat het vooral heel erg groovet.

Maar na drie kwartier gaat het tempo naar beneden. Dan zijn er opeens een paar nummers van zijn opmerkelijk zwakke nieuwe plaat Wong’s Cafe, die bol staat van een soort dinsdagmiddagmuzak. Live is het zo erg gelukkig lang niet. Ook downtempo blijft het interessant, de band lijkt een experiment te doen met hoe ver je achterin de maat kunt blijven hangen zonder dat je eruit valt. Toch is de pauze die Wong heeft ingelast, niet overbodig. In de tweede set is de energie weer terug, evenals de verrassende noten en ombuigingen. Wongs funkslag lijkt nog sneller en scherper dan in de eerste minuten.

Pop Cory Wong Gehoord: 28/3, TivoliVredenburg, Utrecht. ●●●●●