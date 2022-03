Coalitie akkoord met debat mondkapjesdeal, maar zónder De Jonge

De Tweede Kamer gaat binnenkort in debat over de omstreden mondkapjesdeal die het ministerie van Volksgezondheid in 2020 met Sywert van Lienden sloot. Een verzoek van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken kreeg dinsdag voldoende steun, ook van de huidige coalitiepartijen. Het debat kan plaatsvinden na een technische briefing met accountantskantoor Deloitte, dat momenteel onderzoek doet naar de mondkapjesdeal. De briefing en het debat zijn mogelijk al volgende week.

De Kamer wil opheldering over de precieze gang van zaken rond de deal omdat de Volkskrant vorige week onthulde dat voormalig coronaminister Hugo de Jonge (CDA) hierbij in het voorjaar van 2020 wel degelijk betrokken was. De Jonge vroeg een topambtenaar contact op te nemen met Van Lienden, die op social media kritisch was over de trage inkoop van mondkapjes door het ministerie. Het was tot nu toe onduidelijk of en hoe De Jonge betrokken was bij de deal, die uitliep op een deceptie omdat de mondkapjes van Van Lienden amper zijn gebruikt terwijl hij er met miljoenen aan belastinggeld vandoor ging.

Kuiken wilde dat ook De Jonge zelf bij het debat zou zijn omdat hij vorige week zei dat in de publicatie van de Volkskrant „suggesties staan die niet kloppen”. De coalitie ging dinsdag echter voor dat verzoek liggen en kreeg daarbij steun van oppositiepartij SGP. CDA-woordvoerder Joba van den Berg noemde het „staatsrechtelijk niet zuiver” om De Jonge, inmiddels minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, te bevragen over zijn rol en verantwoordelijkheden in het vorige kabinet. Daarom zal het debat nu worden gehouden met minister voor Medische Zorg Conny Helder (VVD), die de portefeuille van De Jonge heeft overgenomen.

De coalitiepartijen wezen dinsdagochtend nog een hernieuwd verzoek om een feitenrelaas over de kwestie af. De Kamer vroeg vorige week om zo’n feitenrelaas, maar minister Helder liet maandag per brief weten dat zij het parlement dat nu niet kan sturen omdat het onderzoek van Deloitte naar de mondkapjesdeal voorlopig nog niet is afgerond. „Een deel van het feitenrelaas uitlichten zou geen recht doen aan de zorgvuldigheid en de volledigheid van het onderzoek”, schreef Helder. GroenLinks-leider Jesse Klaver vroeg dinsdag alsnog om voor het Kamerdebat een feitenrelaas op te sturen, het is nog onduidelijk of het ministerie daaraan kan en wil voldoen.

De minister schreef net als de Kamer te willen dat het onderzoek snel wordt afgerond, maar dat de planning tot nu toe te ambitieus is gebleken vanwege „de complexiteit en het groot aantal partijen, alsmede het groot aantal documenten”.