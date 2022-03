Belastingdienst gebruikte handleiding om frauderisico op basis van nationaliteit vast te stellen

De Belastingdienst gebruikte jarenlang een handleiding waarin stond dat frauderisico’s van burgers die belastingaangifte deden, ingeschat mochten worden op basis van nationaliteit. Dat blijkt dinsdag uit twee gepubliceerde onderzoeken van advies- en accountantskantoor PwC in opdracht van het ministerie van Financiën. Mensen die op deze manier werden gesignaleerd, kwamen tot 2018 op de zogeheten Fraudesignaleringsvoorziening, de FSV, terecht. Dat kon weer tot gevolg hebben dat mensen werden uitgesloten van schuldsanering of geen persoonlijke betalingsregeling konden treffen. Ook werd het in dat geval onmogelijk om een onderneming op te richten. Op deze ‘zwarte lijst’ kwamen daadwerkelijke fraudeurs terecht, maar in veel gevallen ook onschuldige burgers.

Analisten van de Belastingdienst gebruikten het systeem ‘detectie aan de poort’ om uit de 12 miljoen definitieve belastingaangiften per jaar een selectie van 20.000 te maken voor verdere controle. Belastingaangiftes waarover vermoedens bestonden van fraude, kwamen op de FSV terecht. Volgens het PwC-onderzoek had de Belastingdienst voor ‘detectie aan de poort’-analisten tussen 2014 en 2019 handleidingen met daarin „beslisregels”. Daarin stond dat ook persoonlijke kenmerken als nationaliteit en leeftijd konden leiden tot zo’n controle. Ook op basis van „met persoonlijke kenmerken samenhangende fiscale factoren” konden de frauderisico’s ingeschat worden: zo kon een gift aan een moskee er mogelijk voor zorgen dat iemand op de FSV-lijst terechtkwam.

Daderprofiel

Ook had de fiscus een zogeheten daderprofiel opgesteld van iemand die het ‘detectie aan de poort’-systeem zou moeten detecteren als mogelijke fraudeur en voor verdere controle. Het daderprofiel zag er volgens PwC als volgt uit: „laag inkomen volgens de contra-informatie, (boven)modaal loon volgens aangifte, doorgaans jong (18-35), vaak geen fiscale partner, veelal man en vaak van buitenlandse komaf”. Contra-informatie is alle informatie die de Belastingdienst van derde partijen over een burger weet te verzamelen.

PwC zegt niet te kunnen herleiden of de handleiding ook daadwerkelijk is toegepast door medewerkers van de Belastingdienst. Desalniettemin noemt staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingdienst, CDA) de bevindingen van PwC „ernstig” en zegt hij „geschrokken” te zijn van de rapporten. „Selectie kan nooit plaatsvinden op karakteristieken van de belastingplichtige die niet relevant zijn”, aldus de staatssecretaris. „Het feit dat PwC voorbeelden heeft gevonden van vermeldingen van nationaliteit in handleidingen en een daderprofiel is onacceptabel en moreel verwerpelijk.”

De FSV raakte voor het eerst in opspraak rondom de Toeslagenaffaire, omdat gedupeerden op de lijst terecht kwamen en daardoor alle eerder gekregen kinderopvangtoeslag terug moesten betalen - in veel gevallen onterecht. Later bleek dat óók burgers die aangifte voor de inkomstenbelasting deden op de FSV terecht konden komen: in tientallen gevallen gebeurde dat mede op basis van nationaliteit en uiterlijk, bleek uit eerdere onderzoeken van PwC. In veel gevallen konden mensen bovendien op de lijst belanden omdat onderdelen van de fiscus niet goed met elkaar werkten. Een signaal bij het ene onderdeel van de Belastingdienst, kon bij een ander deel van de organisatie als bewijs van fraude worden geïnterpreteerd.