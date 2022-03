Ban op wegwerpbekers, maar bij Goedkopekoffiebekers.nl geen paniek

Van plastic bierglazen op festivals tot kartonnen koffiebekers (met kunststof laagje) op kantoor: het kabinet wil er vanaf.

In 2024 treedt een verbod op plastic drank- en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik in werking, op last van de Europese Unie, maakte staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu, CDA) dinsdag bekend. Het doel: de berg aan zwerfafval terugdringen en de circulaire economie bevorderen, zodat meer materialen opnieuw gebruikt kunnen worden.

Het verbod raakt alle ‘consumptie ter plaatse’, zoals in fastfoodrestaurants, onderwijsinstellingen en sportkantines.

Voor de werkvloer kan dit weleens de terugkeer van de ouderwetse koffiemok betekenen. Al kennen de regels een belangrijke uitzondering. Wegwerpverpakkingen mogen gebruikt worden als de overgrote meerderheid ervan weer ingezameld wordt voor „hoogwaardige” recycling: het materiaal moet opnieuw gebruikt kunnen worden voor bekers of voedselverpakkingen.

Daarom is er geenszins sprake van paniek bij Goedkopekoffiebekers.nl, zegt operationeel directeur Tjeert Staal. Zijn bedrijf heeft een jaaromzet van zo’n 40 miljoen euro in binnen- en buitenland, zegt hij. Onder zijn klanten bevinden zich werkgevers, maar bijvoorbeeld ook groothandels en koffieleveranciers die de bekers doorverkopen.

Dit bedrijf uit het Noord-Groningse Baflo „is hier al een tijdje klaar voor”, zegt Staal, omdat het ook de recycling kan regelen voor afnemers. „Veel klanten willen dat al. Door dit besluit van de overheid zal die vraag alleen maar groter worden, denk ik.”

Betalen voor afhaalverpakking

Ook voor afhaalconsumpties komen er nieuwe regels. Wegwerpverpakkingen worden niet verboden, wel moeten ondernemers hun klanten extra laten betalen voor verpakkingen die kunststof bevatten. Het bedrag mogen ze zelf vaststellen.

Bij dranken en voedsel dat ter plekke bereid wordt – zoals koffie-to-go of een afhaalmaaltijd – moeten consumenten een herbruikbaar alternatief krijgen aangeboden. Zo moeten ze bijvoorbeeld hun eigen beker of verpakking kunnen meenemen. Deze regels treden vanaf juli 2023 in werking.

De regels passen in een reeks soortgelijke aanscherpingen. Zo zal op Oudejaarsdag statiegeld op blikjes worden ingevoerd en mogen winkeliers sinds 2017 geen gratis plastic tasjes meer meegeven.

Het is de bedoeling dat over vier jaar 40 procent minder kunststof drinkbekers en voedselverpakkingen eenmalig wordt gebruikt dan nu. „Elke dag gooien we alleen al in Nederland 19 miljoen plastic bekers en voedselverpakkingen weg na eenmalig gebruik”, zegt staatssecretaris Heijnen in een persbericht. „Daar moeten we toekomstige generaties niet mee blijven opzadelen.”