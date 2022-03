Aantal nieuwe coronagevallen gedaald naar niveau van voor Omikrongolf

Het aantal nieuwe positieve coronatests blijft dalen. Dat heeft het RIVM dinsdag gemeld, op basis van wekelijkse cijfers. Het instituut noteerde tussen 22 en 29 maart ruim 222.000 nieuwe coronagevallen. Dat zijn er 29 procent minder dan een week eerder. Het aantal besmettingen komt zo uit op het laagste niveau sinds het begin van dit jaar, toen de Omikrongolf op gang kwam.

Tussen 15 en 22 maart registreerde het RIVM ruim 313.000 nieuwe coronagevallen. De week daarvoor waren dat er nog meer dan 400.000. Met een dalend reproductiegetal, dat nu op 0,82 ligt, is het de verwachting dat deze daling doorzet. Een groep van honderd mensen met het coronavirus besmet nu immers gemiddeld 82 anderen.

Op de intensive cares liggen nu nog 123 patiënten met Covid-19, twaalf minder dan maandag. Daarmee is het aantal coronapatiënten op de intensive cares gedaald naar het laagste niveau sinds 24 juli vorig jaar, blijkt uit cijfers van het LCPS. In totaal liggen nog 2.056 mensen met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat cijfer schommelt al ruim een week rond de 2.000.