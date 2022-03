459 vrouwen bij gemeenteraadsverkiezingen verkozen met voorkeurstem

Als het aan de kiezer ligt, gaan 459 vrouwen die op een onverkiesbare plek stonden de gemeenteraden in. Dat heeft stichting Stem op een Vrouw berekend, die kiezers stimuleert op vrouwen te stemmen, op basis van de officiële verkiezingsuitslagen. Volgens de stichting is 90 procent van deze vrouwen gekozen in plaats van een hoger op de lijst geplaatste man. In totaal zijn er zo’n 8.500 raadsleden.

Volgens Stem op een Vrouw is nu 37 procent van de gekozen kandidaten vrouw, in de zeventig grootste gemeenten 41 procent. In 2018 werden in de zeventig grootste gemeenten zeventig vrouwen met voorkeurstemmen verkozen. Dit jaar waren dat honderdtachtig vrouwen. Deze week worden de nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd.

Niet elke vrouw die met voorkeurstemmen wordt gekozen neemt haar zetel in. Anne Prins van de SGP in Houten stond op plek veertien op de lijst en kreeg zoveel stemmen dat ze raadslid zou kunnen worden. Toch staat ze haar zetel af. Ook de 19-jarige Kim Faber die in Veenendaal op nummer twee van de GroenLinks-lijst stond en meer stemmen haalde dan de nummer één, staat haar zetel af en gaat voorlopig aan de slag als schaduwraadslid – ze loopt komende periode mee met de lijsttrekker.

Twee vrouwen van studentenpartij STIP in Delft wijzen ook hun zetel af. Dit omdat ze met de partij hadden afgesproken de volgorde van de lijst aan te houden.

Meer vrouwelijke SGP’ers in de politiek: het blijft lastig

Heel jong of geen tijd

Devika Partiman, voorzitter van Stem op een Vrouw, zegt dat veruit de meeste kandidaten die verkozen worden met voorkeurstemmen de zetel wel gewoon innemen. „Maar er zijn altijd voorbeelden van kandidaten die uiteindelijk ervan afzien. Af en toe zit er iemand tussen die heel jong is, of iemand die het qua tijd niet rond krijgt of echt niet had verwacht gekozen te worden.”

In de gemeente Goes zijn drie vrouwen door voorkeurstemmen verkozen. Bij SGP/ChristenUnie haalde Esther van de Vreede (nummer zes op de lijst) de voorkeursdrempel met 230 stemmen. Toch heeft ze besloten de zetel niet in te nemen. „Als je raadslid wilt worden en dat goed wilt doen, moet je er de tijd voor hebben. Je bent er zo zestien uur per week zoet mee. Dat is niet haalbaar naast mijn baan en gezin”, zegt Van de Vreede. Ze wilde niet hoog op de lijst staan, en heeft ook niet actief stemmen geworven. „De afgelopen jaren had de SGP/ChristenUnie in Goes vier zetels, dus ik had niet verwacht dat ik verkozen zou worden. Ik was wel de eerste vrouw op de lijst. Dat heeft waarschijnlijk meegespeeld.”

Op voorhand besloten

Van de Vreede is zich ervan bewust dat mensen haar het vertrouwen hebben gegeven om plaats te nemen in de gemeenteraad, maar denkt dat ze op dit moment niet aan die taak kan voldoen. Toen ze aanvoelde dat er misschien toch een zetel in het verschiet lag, heeft ze op voorhand besloten deze niet in te nemen. Ze wil wel een actieve rol spelen binnen de gemeente, maar niet als raadslid. „Ik weet hoeveel werk het is en ik moet ook realistisch blijven.”

Daarmee wil ze niet direct zeggen dat ze zichzelf in de toekomst ook niet ziet als raadslid. „Ik vind het lastig om in te schatten hoe de vlag er over vier jaar bij hangt. Ik heb de ambities wel, want ik ben al politiek betrokken sinds ik twintig jaar ben”, zegt Van de Vreede. Voorlopig blijft ze binnen de gemeente actief als burgercommissielid. „Dat is qua tijd beter te behappen. Ik wil een rol spelen binnen de gemeente en dat kan op deze manier.”