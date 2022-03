Zelensky‘dead man’?

In de lawine van informatie en desinformatie over de oorlog in Oekraïne dook opeens een nogal schokkende bewering op. Adviseurs van president Biden zouden rondbazuinen dat president Zelensky van Oekraïne „a dead man walking” is. Ik hoorde het zondag presentator Twan Huys in Buitenhof tegen de Amerikaanse oud-generaal Ben Hodges zeggen.

Allereerst: wat is dat voor iemand, die dode man die ergens rondloopt? Hij is bekend geworden door het (verfilmde) boek Dead Man Walking uit 1993 van de katholieke non Helen Prejean, die haar ervaringen beschreef als geestelijk adviseur van twee ter dood veroordeelde moordenaars. De titel had ze ontleend aan een gebruik dat vóór de jaren zestig in Amerikaanse gevangenissen bestond. Als cipiers met ter dood veroordeelde gevangenen door de gevangenis liepen, riepen ze „Dead man walking! Dead man walking here!”

Waarom? Was het een waarschuwing voor de staf of voor andere gevangenen? Dat is onduidelijk, maar het was in ieder geval een constatering: hier loopt een man in een uitzichtsloze situatie, want hij zal niet meer lang leven.

Zouden Bidens adviseurs, en dus mogelijk ook Biden zelf, inderdaad zó over Zelensky denken? En zouden Bidens warme aanmoedigingen voor Zelensky en zijn volk dus niet meer dan praatjes voor de bühne zijn om ons aller geprangde geweten te sussen?

Op internet vond ik in ieder geval één bron voor het citaat van Bidens adviseurs. Ben Sasse, Republikeins senator voor Nebraska, zei het een week geleden in een uitzending van Fox News Sunday: „En dus is mijn boodschap aan de president eenvoudig: luister niet langer naar al die adviseurs die zeggen dat Zelensky een „dead man walking” is. Luister niet naar degenen die zeggen dat Oekraïne onvermijdelijk gaat verliezen. We zouden van de president de strategie moeten horen waarmee we Oekraïne kunnen helpen te winnen. We zouden aan de kant van deze vrijheidsstrijders moeten staan en we zijn te traag in vrijwel elke stap die we zetten.”

Aldus Sasse, die overigens bekend staat als een scherpe criticus van Donald Trump. Voor Sasse hoefde Amerika niet zelf aan de oorlog deel te nemen, als het maar bereid was zoveel mogelijk wapens naar Oekraïne te sturen. Op dezelfde lijn zat in Buitenhof ook voornoemde generaal Hodges, die expliciet pleitte voor de levering van langeafstandswapens om de vernietigende Russische artilleriebeschietingen te bestrijden. Zijn conclusie: „We doen net genoeg om te zorgen dat ze niet verliezen (…) maar er is in het Westen geen wil om te winnen, alleen de behoefte om escalatie te voorkomen.” Waarna een hoofdschuddende Jaap de Hoop Scheffer, oud-secretaris-generaal van de NAVO, juist uiterst bezorgd waarschuwde voor zulke escalatie.

Was Hodges te strijdlustig of De Hoop Scheffer te voorzichtig? Ik was het met beiden niet helemaal eens en zocht koortsachtig een briljante middenweg, die ik bij het voltooien van dit stukje helaas nog steeds niet gevonden heb, maar waarmee ik hopelijk binnenkort toch de adviseurs van Biden kan verblijden.

En Zelensky? Die kreeg een wel erg schrale troostprijs. De beroemde filmacteur Sean Penn kwam na de invasie bij hem in Kiev op bezoek. Ik hoop maar dat Penn hem niet heeft verteld dat hij in de verfilming van Dead Man Walking uit 1995 zo’n ter dood veroordeelde speelde.