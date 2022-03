Wat ik schreef en bijna niet meer durf voor te lezen

Ik schreef een boek waarin het woord neger staat. Eigenlijk moet ik hier zeggen: het n-woord. Maar ja, het woord staat er al, zwart op wit in dat boek. En daarvan circuleren best veel exemplaren in Nederland. Het boek heet Alleen maar nette mensen en verscheen in 2008, in een land waar het nog vijf jaar zou duren voor we een nationale discussie begonnen over een kinderfeest waarbij zwart geschminkte knechten met gouden oorbellen en pruiken van zwarte krullen in een boot arriveerden.

In de moderne wereld moeten wij voortdurend iets. Sowieso moeten we altijd eerst aan de slachtoffers denken, maar we moeten ook allemaal een eigen podcast maken en niets meer drinken, behalve havermelk en natuurwijn. In deze serie beschrijft Robert Vuijsje wat wij allemaal moeten. Vandaag: ik moet alles bekijken met de ogen van nu.

Ik ga veel naar middelbare scholen om erover te vertellen. De leerlingen lezen het voor hun lijst. In het boek staan wel meer scènes die toen – en zeker nu, we zijn preutser en conservatiever geworden – werden gezien als controversieel. Maar op niets reageren de leerlingen zo heftig als op het gebruik van dat ene woord. Het staat er zomaar, alsof het normaal is.

Bij die bezoekjes aan middelbare scholen lees ik ook voor uit het boek. Als ik nu zelf dat woord zie staan, durf ik het bijna niet meer hardop voor te lezen. Vorig jaar verscheen een nieuwe druk, de 35ste. Even overwoog ik: moet dat woord nu worden aangepast? Of moet ik voor in het boek een disclaimer toevoegen: nu is dit niet meer een gebruikelijk woord, maar toen wel? Ik heb het niet gedaan. Het zou voelen als valsspelen, denk ik. Alsof je ontkent hoe Nederland was in 2008.

In die klassen probeer ik uit te leggen dat ik in een roman dialogen schrijf in een taal waarvan ik denk dat de personages die zouden gebruiken. Het boek speelt zich af in Amsterdam-Zuid en -Zuidoost, en in beide wereldjes was dit in die tijd een gangbaar woord. Ik vertel ze dat er veel discussie was toen het boek verscheen. Maar niet over het gebruik van dat woord.

In mijn laatste roman, Salomons oordeel, wordt het woord ook één keer gebruikt, door een witte man die een relatie heeft met een zwarte vrouw – gevolgd door een felle discussie: je dacht toch niet dat jíj dit woord nog mag gebruiken, alleen omdat je een zwarte vrouw hebt? Dat is de functie van het woord in de huidige tijd.

Het probleem is dat wanneer de betekenis van zo’n woord verandert, het dan lijkt alsof het altijd zo is geweest. Zeker voor scholieren die niet meer kennen dan de huidige situatie. Alleen is dat niet de werkelijkheid. Voor een ander boek, een interviewbundel, las ik een gesprek terug uit 2014, met Sylvana Simons, nu de politiek leider van BIJ1. In dat gesprek gebruikte zij het woord blank. En ik schreef het op, zonder het opmerkelijk te vinden dat ze geen wit zei. In 2014 hadden die woorden nog niet de betekenis die ze nu hebben.

Maar het echte probleem begint wanneer mensen gaan denken dat per definitie met de ogen van nu naar het verleden moet worden gekeken. Bonnie Triyana, conservator van de tentoonstelling Revolusi! in het Rijksmuseum, wilde het woord bersiap vermijden, omdat het een ‘sterk racistische lading’ zou hebben. Waarop aangifte werd gedaan door Indische Nederlanders die dit beoordeelden als ‘het ontkennen van een periode waarin Indonesiërs zich te buiten gingen aan racistische vervolging, marteling en verkrachting’. Mijn eerste gedachte: de woorden Endlösung of Untermensch hebben ook een sterk racistische lading, maar moeten ze dan worden vermeden op een historische tentoonstelling? Ik dacht het niet.

Wat het probleem nog ingewikkelder maakt: in het ene geval vind ik dat je wel met de ogen van nu naar het verleden moet kijken. Wanneer iemand de slavernij probeert te relativeren door te betogen dat je het allemaal in de sfeer van die tijd moet zien, want toen was het heel normaal – nee, we weten nu beter en het was niet normaal. Maar in een ander geval vind ik het weer kortzichtig en oneerlijk om precies hetzelfde te doen: oordelen over het verleden door de ogen van nu.

Wat doe ik bij een volgende druk van Alleen maar nette mensen? Het woord aanpassen of een disclaimer toevoegen? Nu zeg ik nee. Maar over een jaar vind ik het misschien volkomen vanzelfsprekend om het wel te doen.