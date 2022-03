Wanneer vertel je een 6-jarige over haar biologische vader?

Zus: „Mijn zusje heeft een dochter van bijna 6 wier vader al voor haar eerste levensjaar uit beeld was. Hij heeft geen behoefte aan contact met zijn kind. De relatie was kortstondig en mijn ouders en zusje hebben een sterke mening over hem. Mijn nichtje groeit op in een gezin met een stiefvader, stiefzussen en een halfzusje. Ze denkt dat haar stiefvader haar biologische vader is. Laatst spraken mijn man en ik met onze zoon over wat het leger is. De biologische vader van mijn nichtje is militair, maar mijn man en ik realiseerden ons dat we dat niet zomaar met hem konden delen. We wachten uiteraard op mijn zusje maar ik zou haar graag helpen met een plan en timing en zo ook voorkomen dat iemand die op de hoogte is, het op een dag per ongeluk laat vallen. Mijn zusje wil er nog niet mee aan de slag.”

Snel vertellen

Romy Thomas is pedagoog, oudercoach en speltherapeut.

Romy Thomas: „Hoe eerder dit aan uw nichtje wordt verteld, hoe makkelijker ze het kan meenemen in het plaatje dat ze van zichzelf vormt. Nu is ze nog veerkrachtig in de vorming van haar identiteit, over een paar jaar wordt het een pijnlijker proces omdat het beeld van zichzelf en haar jeugd dan wordt doorbroken. Hoe langer je wacht, hoe groter het risico dat iemand het eruit floept, dat zou haar basisveiligheid kunnen beschadigen.

„U kunt tegen uw zus zeggen: ‘Ik snap dat je het liever voor je uitschuift, dat het pijn doet, maar door het nu te vertellen voorkom je veel ellende in de toekomst.’

„Uw zus en haar man kunnen op een rustig moment op een veilige plek vertellen dat er papa’s zijn die kinderen maken, en dat er papa’s zijn die voor kinderen zorgen. Dat ze door het zaadje van een andere man in mama’s buik is gegroeid. En dat er toen een nieuwe papa in beeld kwam, die dit kindje meteen heel lief vond en voor haar wilde zorgen. Vertel niks waar het kind nog niet om vraagt, dat komt vanzelf wel.

„Het is raadzaam dat uw zus eerst bij de biologische vader probeert te informeren hoe hij er nu over denkt, misschien is hij van gedachten veranderd. Als hij inderdaad geen contact wil, moet ze daarover tegen haar dochter eerlijk zijn, en geen valse verwachtingen wekken. Maar wel pas zodra het kind zelf om contact vraagt, en met de verzekering dat het niks met haar te maken heeft.”

Betrouwbaar zijn

Renée Uittenbogaard is GZ-psycholoog en directeur van zorgketen Basic Trust.

Renée Uittenbogaard: „Mooi dat u als tante de risico’s van deze situatie ziet. Het is begrijpelijk dat de moeder dit moeilijk vindt. Dat je biologische vader niets met je te maken wil hebben, is niet het soort nieuws dat je je dochter wilt brengen. Je wilt je kind behoeden voor groot verdriet. Maar dat kan in dit geval niet. Je kunt er wel voor je dochter zijn om dit grote verdriet te helpen dragen. Daarom is het raadzaam dit moeilijke nieuws toch zo snel mogelijk te brengen, want als haar dochter het ergens anders hoort, is zij niet in de buurt om haar op te vangen.

„Dit soort informatie moet eigenlijk zó vroeg verteld worden dat het kind zich niet meer kan herinneren wanneer het verteld werd, dat het leek alsof het er altijd al was.

„Als tante kunt u hier niet veel mee. Het is aan de moeder om dit te vertellen, misschien heeft uw zus zelf nog steun nodig om wat er gebeurd is te verwerken voor ze dat kan doen.

„Zodra uw nichtje op de hoogte is, doet de familie er goed aan in haar bijzijn neutraal over haar biologische vader te praten, anders zal ze zich misschien onbewust afgekeurd voelen.”