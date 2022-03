Volt-bestuur beëindigt lidmaatschap Kamerlid Nilüfer Gündogan

Het bestuur van de partij Volt heeft in een vergadering officieel besloten het lidmaatschap van Kamerlid Nilüfer Gündogan te beëindigen vanwege meldingen van ongewenst gedrag. Eerder liet het partijbestuur al in een mail aan de leden weten van plan te zijn het Kamerlid te royeren. Dat besluit is nu formeel genomen in een vergadering.

Gündogan is over het besluit geïnformeerd, schrijft het Volt-bestuur aan de leden. Ze kan nog tegen het besluit in bezwaar gaan bij de Commissie van Geschil en Beroep van de partij. In de tussentijd is ze geschorst als lid van de partij. Het Kamerlid werd vorige week dinsdag ook al uit de fractie gezet door haar fractiegenoten Laurens Dassen en Marieke Koekkoek.

Kort geding

Het conflict tussen Gündogan en de partij speelt al een paar weken. Aanvankelijk werd ze geschorst als Kamerlid, waarna ze een kort geding aanspande tegen Volt. Ook deed ze aangifte wegens smaad en laster tegen de melders. De rechter oordeelde dat de schorsing onrechtmatig was en dat de partij een schadevergoeding moest betalen.

De partijen kwamen aan tafel onder leiding van een bemiddelaar. Maar toen Gündogan weigerde haar aangiften tegen de melders in te trekken, zoals de partijtop had geëist, besloot het bestuur haar alsnog uit de fractie te zetten en te royeren. Gündogan heeft verschillende keren gezegd dat ze als onafhankelijk Kamerlid verder wil gaan.