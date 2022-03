Verkoper van illegaal opgegraven gouden sarcofaag gearresteerd

De Duits-Libanese kunsthandelaar Roben Dib is afgelopen week in Hamburg gearresteerd en uitgeleverd aan Frankrijk. Franse én Amerikaanse autoriteiten verdenken Dib ervan een centrale rol te spelen bij de verkoop van illegaal opgegraven oudheden aan het Metropolitan Museum of Art in New York en het Louvre Abu Dhabi. Dat meldt The Art Newspaper.

De arrestatie van Dib is de zoveelste stap in een al lang lopende zaak die aan het rollen kwam dankzij een foto van Kim Kardashian. De televisieperoonlijkheid poseerde in mei 2018 op een liefdadigheidsgala in het Metropolitan Museum in New York naast een Egyptische gouden sarcofaag, die het museum een jaar eerder voor 3,5 miljoen euro had aangekocht.

Omdat Kardashian een gouden Versace-jurk droeg die grote gelijkenis vertoonde met de sarcofaag ging de foto viral. Een New Yorkse aanklager, een Irak-veteraan die de kunstschatten van het Bagdad Museum had beschermd en opdracht had om de handel in roofkunst aan te pakken, zag de foto. Hij ging op onderzoek uit en ontdekte dat de sarcofaag tijdens de Egyptische Revolutie in 2011 illegaal was opgegraven.

Vervalste herkomstpapieren

Geconfronteerd met de bewijzen excuseerde het Metropolitan zich in 2019 voor de aankoop. Het museum liet weten met vervalste documentatie om de tuin te zijn geleid. De sarcofaag werd aan Egypte geretourneerd en staat nu in een museum in Caïro.

Het museum kocht de sarcofaag van de Franse antiquiteitenexpert Christophe Kunicki. Die werd in 2020 samen met zijn echtgenoot Richard Semper gearresteerd. Zij werden in Parijs aangeklaagd voor de vermeende grootschalige handel in geroofde kunstvoorwerpen uit Egypte en het Midden-Oosten. Sindsdien staan ze onder huisarrest in het zuidwesten van Frankrijk.

Volgens de Amerikaanse justitie had Kunicki de sarcofaag van Roben Dib en bood hij die aan met vervalste herkomstpapieren. Op dezelfde wijze verkocht Kunicki via een veilinghuis een illegaal opgegraven Egyptische stèle. De Parijse handelaar die de grafzuil kocht en in 2020 mee wilde nemen naar de kunstbeurs Tefaf New York, zag hoe de Amerikaanse autoriteiten het stuk in beslag namen. Ook die grafzuil is inmiddels teruggestuurd naar Egypte.

Franse onderzoekers vermoeden dat Dib via Kunicki ook vijf Egyptische oudheden heeft verkocht aan het Louvre Abu Dhabi, onder meer een gouden sarcofaag. Met die transacties zou een bedrag van 50 miljoen euro zijn gemoeid. Het museum in de Emiraten heeft nooit commentaar op die aankopen willen geven.

De Amerikaanse officier van justitie stelt dat ook die oudheden illegaal zijn opgegraven. „Complete leugens”, stelde Dib tegen The Art Newspaper. Volgens hem zijn ze afkomstig van wijlen Simon Simonian, een kunsthandelaar die van 1969 tot 1984 actief was in Caïro. In de jaren zeventig zouden ze op legale wijze uit Egypte zijn geëxporteerd. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak tegen Dib begint.