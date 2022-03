Uitgestorven Chinese uil joeg overdag

Een fossiel uiltje uit China van zes tot negen miljoen jaar oud laat zien dat er in die tijd al uilen waren die overdag jaagden, in plaats van ’s nachts. Dat schrijven Chinese onderzoekers deze week in tijdschrift PNAS. Het onderzoek werpt nieuw licht op de stamboom van uilen en op de uitzonderlijke evolutie van dag- naar nachtactiviteit en weer terug.

Het fossiele uiltje is gevonden op 2.400 meter hoogte aan de noordoostkant van het Tibetaans Plateau, in een regio waar al veel fossielen zijn gevonden – maar nog nooit van uilen. Het exemplaar is zo’n dertig centimeter groot en uitzonderlijk goed bewaard gebleven, schrijven de Chinezen. Ze onderzochten het fossiel nauwkeurig in 3D met behulp van röntgenstralen en CT-technieken. Daarbij troffen ze allerlei details aan die bij vogelfossielen meestal verloren zijn gegaan: het tongbeen, kraakbeenringen van de luchtpijp, resten van pezen, en in de buikholte een braakbal-in-wording – waarschijnlijk de resten van een woestijnrat.

Scherpstellen

Maar het interessantst waren de restjes van de zogeheten sclerale ring. Dat is een ring van heel dunne botjes rond de oogbol, die vogels, vissen en reptielen wel hebben, maar zoogdieren niet. Die ring helpt de oogbol in model te houden tijdens het scherpstellen en bij het vergroten en verkleinen van de pupil. Die ring vertelt wetenschappers precies hoe een dier zijn gezichtsvermogen gebruikt. Bijvoorbeeld onder welke lichtomstandigheden.

Deze sclerale ring liet zien dat het uiltje overdag actief was. Hij leek namelijk qua vorm en verhoudingen precies op de ring van andere dagactieve uilen. Dat zijn er maar heel weinig, 2,5 procent van alle soorten, waaronder de velduil en de sperweruil – twee soorten die je in onze streken aantreft – en het konijnenuiltje en de noordelijke dwerguil, twee Amerikaanse soorten. Het Chinese uiltje lijkt qua anatomie het meest op de sperweruil en noordelijke dwerg-uil. De onderzoekers noemden hem Miosurnia diurna. Mio refereert aan het tijdperk Mioceen, surnia aan het geslacht van de sperweruil, en diurna is Latijn voor overdag.

Veruit de meeste vogels en reptielen zijn overdag actief. Slechts drie groepen zijn nachtactief: gekko’s, nachtzwaluwen en uilen. Maar binnen de uilen is er een handjevol dat juist overdag jaagt. De Chinezen maakten een stamboom van vogels en reptielen op basis van al beschikbare moleculaire, genetische en fossiele gegevens. Daaruit blijkt dat de dagactieve uilen een afsplitsing zijn van uilen die ’s nachts jagen. Met andere woorden, ze hebben ooit ’s nachts gejaagd, maar zijn in de loop van de evolutie weer overdag gaan jagen. Een omgekeerde evolutie dus, zo schrijven de Chinezen.

Omkering

Fossielen van uilen zijn schaars. Tot nu toe was daarom niet bekend wanneer die omkering had plaatsgevonden. Het vermoeden was dat dit heel recent was, omdat de eigenschap slechts voorkomt bij een paar uilensoorten. Maar nu laat de sclerale ring van M. diurna dus zien dat die omkering al minstens zes miljoen jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Wellicht hing de omkering samen met het feit dat de soort naar het zuiden opschoof in een relatief koude klimaatperiode. Op de hooggelegen steppe zou het uiltje mooi hebben kunnen jagen op de kleine knaagdieren die daar in grote aantallen overdag actief waren, zoals woestijnratten.