Trashwalker

Eindelijk. Na een lange ochtend met vier zieke kids: ik zit. En ik lees de krant, even, drie minuten in het zonnetje. Over genderidentiteit. Interessant. Dochterlief van vier stapt de kamer binnen. „Je leest de krant. Eigenlijk doet pappa dat altijd.” Ze kijkt me onderzoekend aan, met koortsige ogen. „Mamma, dat is voor mannen.”

