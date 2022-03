The Weather Station betovert de Tolhuistuin met breekbare muziek

Wat een likje verf al niet vermag. In de Tolhuistuin, voorheen Paradiso Noord, zijn de helwitte muren nu zwart geverfd. De concertzaal die pre-lockdown voelde als een sfeerloze parkeergarage is door een simpele ingreep veranderd in een warme, concentratie afdwingende plek. The Weather Station gaf er een verheffend mooi concert, niet in het minst omdat zangeres Tamara Lindeman en haar muzikanten merkbaar blij waren met het goede geluid en de prettige omgeving. Eerder op tournee hadden ze alleen ‘grotten’ getroffen.

De delicate muziek van The Weather Station was gebaat bij een stil publiek. Het Canadese collectief rond de frêle zangeres speelt in dienst van haar breekbare fluisterzang en poëtische teksten. Tamara Lindeman zoekt met tere voelsprieten naar haar innerlijke Joni Mitchell in een wereld die onherkenbaar veranderd is sinds „they paved paradise and put up a parking lot” (Mitchells ‘Big Yellow Taxi’ uit 1970). Ook The Weather Station zingt over een parkeerterrein, maar in ‘Parking Lot’ is de ecologische crisis al te ver doorgeschoten en maakt Lindeman zich zorgen om het vogeltje dat op het asfalt neerstrijkt. Het diertje dat vlijtig zijn melodietje blijft herhalen, beneemt haar de lust tot zingen.

Het album Ignorance scoorde hoog in de jaarlijsten van 2021. Opvolger How Is It That I Should Look At the Stars is even mooi en leverde met de minimale pianobegeleiding van ‘Stars’ en ‘To Talk About’ twee hoogtepunten van het concert op. In het hypnotiserende ‘Robber’ toonde Lindeman haar volledige emotionele impact, juist omdat ze zo schijnbaar onbewogen zong over de gevaren die de mensheid boven het hoofd hangen. Humor heeft ze ook: ‘Magpie’ gaat over de Australiërs die de verkeerde zwart-witte vogel hardnekkig een ekster blijven noemen.

Over Oekraïne hoefde ze het niet te hebben. Bijna al haar songs zijn diepgevoelde pleidooien voor compassie en zorg voor aarde en medemens. De Tolhuistuin bleef betoverd achter.

Lees ook de recensie van het album Ignorance

Pop The Weather Station. Gehoord: 27/3, Tolhuistuin, Amsterdam. ●●●●●