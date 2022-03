Terug naar De Bom en de jaren tachtig

De Bom hangt weer boven ons hoofd. „Ik had nooit verwacht dat ik aan deze tafel, bij Buitenhof, een serieus debat zou voeren over de potentiële inzet van massavernietigingswapens”, zei oud-politicus Jaap de Hoop Scheffer zondagmiddag in het politieke praatprogramma op NPO2.

Twan Huys bevroeg de voormalig secretaris-generaal van de NAVO over het eventuele invoeren van een no-fly-zone boven Oekraïne, om de Russische inval te keren. De Hoop Scheffer was tegen, omdat dit Rusland zou kunnen provoceren tot het werpen van De Bom. Andere gasten van Buitenhof, de Amerikaanse generaal b.d. Ben Hodges en de Russische dissident Michail Chodorkovski vonden dat de NAVO juist steviger moest optreden tegen Rusland. Dat Poetin kernwapens zou inzetten, leek hen onwaarschijnlijk, omdat hem dat geen centimeter terreinwinst zou opleveren.

De dreiging van een kernoorlog met Rusland doet sterk denken aan de jaren tachtig. Popgroep Doe Maar ving in 1982 de angst voor een nucleair armageddon in ‘De Bom’. Zanger Ernst is daarin fatalistisch: waarom zou hij zich druk maken over school en carrière als hij toch spoedig zou sterven „onder de flatgebouwen van de stad naast jou-wou”? Beter kan hij in de tijd die hem rest zijn geliefde leren kennen. ‘De Bom’ eindigt met het gezoem van een storing. Dat onbestemde slotakkoord joeg de jonge fans van toen grote angst aan.

Dat vertelden ze althans in Het beste van... de jaren 80 (zaterdag, NPO3). ‘De Bom’ en de grote demonstraties tegen kernwapens zijn daarin de enige zaken van gewicht. Uiterst kort becommentariëren bekende Nederlanders een stoet aan ondraaglijk lichte onderwerpen die het tijdperk zouden typeren. Het programma is nostalgisch bedoeld, maar kan een mens een diepe schuilkelderdepressie in jagen, met Frizzle Sizzle, Bennet & Bee, Dolly Dots en Patricia Paay. Gemakzuchtig in elkaar gedraaid amusement. Het is nog een herhaling ook, zie ik.

Met vooruitziende blik programmeerde de publieke omroep maar liefs drie programma’s over de jaren tachtig. De verschrikkelijke jaren tachtig (NPO3) telt eigenlijk niet mee, want die serie gaat over een woongroep – een experiment dat typerend is voor een eerder tijdperk. Goed, de kernramp van Tsjernobyl zit erin, en die hoort zeker bij de doemsfeer van de jaren tachtig. Het is een bijzondere maar onevenwichtige serie. Ze begint als een klucht, rond Jacob Derwig als schreeuwende huistiran, en verandert na vijf afleveringen plots in een hartverscheurend familiedrama. En net als het echt niet erger kan, volgt ineens een onwaarschijnlijk happy end. (Volgens tv-recensent b.d. Arjen Fortuin is het kunst, en dat is ook zo.)

In Een programma over de jaren tachtig (NPO3) gebruikt Teun van de Keuken vrij en associatief kenmerken van dat tijdperk om een breder verhaal te vertellen. De bom en de Koude Oorlog heeft hij al eerder gehad, deze aflevering gaat over de grote hulpacties tegen hongersnood in Afrika in de jaren tachtig – Band Aid, Eén voor Afrika – en het neerbuigende neo-koloniale karakter daarvan. De openingsscène is al goud: je ziet de Ethiopische chefkok Mek bladeren in een bak tweedehands platen, hij vindt een elpee van Kinderen voor Kinderen, en leest voor: „Een kind onder de evenaar is meestal maar een bedelaar.” Zijn zangerige accent geeft dit onderwerp net de ironische lichtheid die het kan gebruiken. We zien de Dolly Dots in 1987 dansen op een kaart van Afrika, om de honger in Mozambique te bestrijden.

De uitsmijter is weer voor chefkok Mek. Hij geeft antwoord op de prangende vraag die Band Aid in 1984 opwierp in hun kersthit ‘Do they know it’s Christmas?’. Ja hoor, christelijk Ethiopië viert Kerstmis, zegt hij; al een paar eeuwen langer dan Noord-Europa. Dat was het probleem niet.