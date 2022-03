Stelt het Kremlin zijn oorlogsdoelen bij?

Terwijl de Russische invasie in Oekraïne hopeloos is vastgelopen, lijken Poetins directe adviseurs te zijn begonnen met een tweede missie: operation damage control.

Op 24 februari, kort nadat de eerste Russische kruisraketten op Oekraïens grondgebied waren ingeslagen, somde president Poetin in een tv-toespraak de doelen van zijn „speciale militaire operatie” op: demilitarisatie en „denazificatie” van Oekraïne en het berechten van degenen die „talloze bloedige misdaden” hebben begaan tegen Oekraïense en Russische burgers. Uit die formuleringen kon maar één conclusie worden getrokken: Moskou wilde de regering-Zelensky afzetten en de controle in Kiev overnemen.

Een maand vechten en vele duizenden gesneuvelde Russische militairen verder, lijkt het Kremlin bezig de doelpalen te verzetten. Terwijl Oekraïense troepen terrein wonnen, liet plaatsvervangend chef-defensiestaf generaal Sergej Roedskoj afgelopen vrijdag doodleuk weten dat de „belangrijkste doelen” van de „eerste fase” van de oorlog waren behaald. Zo was „de slagkracht van de Oekraïense strijdkrachten” aanzienlijk gereduceerd. Daardoor, zo zei Roedskoj, kon Rusland zich concentreren op het echte doel van de oorlog: de ‘bevrijding’ van de Donbas. Volgens Roedskoj overwoog de Russische generale staf een meer beperkte operatie in het oosten van Oekraïne maar werd dat verworpen, omdat Oekraïne voortdurend versterkingen had kunnen sturen. Vandaar dat was gekozen, aldus Roedskoj, voor „operaties in heel Oekraïne met de implementatie van maatregelen voor demilitarisering en denazificatie.”

De uitspraken van Roedskoj trokken wereldwijd de aandacht, maar riepen ook veel vragen op. Had Rusland zijn oorlogsdoelen soms bijgesteld? Nikolaj Patroesjev, secretaris en éminence grise van Poetins Veiligheidsraad, ontkende dat maandag. Regime change, zo zei Patroesjev, is helemaal niet het doel van Ruslands ‘militaire operatie’.

Weken van straatgevechten

De uitspraken van Roedskoj en Patroesjev passen goed bij de situatie op het slagveld. De Russische opmars over vier ‘assen’ maakt alleen nog enige vordering in de Donbas. Na weken van straatgevechten lijkt de inmiddels totaal verwoeste havenstad Marioepol op vallen te staan. Afgelopen maandag maakte burgemeester Vadym Bojstjenko bekend dat de circa 160.000 nog in de stad verblijvende burgers zullen worden geëvacueerd.

Ook elders in het oosten gaan Russische troepen langzaam voorwaarts. Ze worden geholpen door strijders van de separatistische ‘Volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk. Verovering van het hele grondgebied van twee ‘oblasti’ (provincies) lijkt nog ver weg, maar Leonid Pasetsjnik, de leider van Loehansk, liet zondag alvast weten een referendum voor aansluiting bij Rusland te overwegen.

Kyrylo Boedanov, het hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst, zei zondag dat Rusland Oekraïne wil opdelen in oost en west. Op het slagveld was er nog weinig te merken van deze nieuwe doelen, zo meldde de Oekraïense militaire staf. In de afgelopen dagen zou Moskou zijn doorgegaan met het vervangen en versterken van eenheden ten noorden van Kiev.

Intussen begint dinsdag in Istanbul een nieuwe ronde Russisch-Oekraïense onderhandelingen. Eerdere ontmoetingen in Wit-Rusland leverden vrijwel niets op en ook een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken op 10 maart in Antalya bleef zonder resultaat. De afgelopen weken vond wel online overleg plaats.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft voorafgaand aan de ontmoeting in Turkije gezegd dat Oekraïne bereid is te onderhandelen over een neutrale status van het land en over garanties dat Oekraïne kernwapenvrij zal blijven. In ruil voor neutraliteit eist Zelensky wel veiligheidsgaranties van een aantal landen, waaronder vermoedelijk de VS.

Territoriale integriteit

Neutraliteit betekent dat Oekraïne afziet van NAVO-lidmaatschap. Dat zou een belangrijke concessie zijn aan Rusland, dat die eis al in de aanloop naar de oorlog op tafel heeft gelegd. Oekraïne streeft al jaren naar lidmaatschap en heeft een samenwerkingsverband met het bondgenootschap.

Zelensky sprak zondag per videoverbinding met vier Russische journalisten. Uitzending van het interview werd in Rusland verboden. De vanuit het buitenland geleide nieuwssite Meduza plaatste het gesprek op YouTube.

Zelensky eist van Russische kant garanties dat het de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne respecteert. Op die manier wil Kiev voorkomen dat Rusland het land zal splitsen. Zelensky wil dat Rusland zich terugtrekt op posities die het had vóór de inval van 24 februari. Hij zegt niet van plan te zijn om de separatistische gebieden Donetsk en Loehansk te heroveren – dat zou kunnen leiden tot WO III.

Een deal is volgens Zelensky alleen mogelijk als de Russische president Vladimir Poetin bereid is om zelf direct te onderhandelen. „We moeten tot een akkoord komen met de president van de Russische Federatie”, zei Zelensky in het vraaggesprek met Russische journalisten dat in Rusland niet uitgezonden mocht worden. „Hij moet zelf naar buiten komen en me ontmoeten.” Rusland sluit een ontmoeting tussen de presidenten niet uit, maar pas nadat zich een akkoord op hoofdlijnen aftekent.

Struikelblok is voorlopig ook dat Zelensky een akkoord in referendum aan Oekraïners wil voorleggen nadat de Russische militairen zich hebben teruggetrokken. Intussen winnen Oekraïense militairen verder terrein. Afgelopen maandag meldde Oekraïne dat Irpin, de strategische en zwaar bevochten voorstad van Kiev, weer volledig in Oekraïense handen is.