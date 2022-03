Rusland wil visumregels voor sommige burgers uit ‘onvriendelijke landen’ aanscherpen

Rusland bereidt maatregelen voor om het inreizen van sommige burgers uit „onvriendelijke landen” te beperken, zo heeft de minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov maandag gezegd. Dat meldt het Russische staatspersbureau Interfax. Momenteel zou de regering een besluit in de maak hebben dat de huidige visumregels aanscherpt en de toegang van burgers uit zulke landen aan banden legt. Aanleiding daartoe zijn volgens Lavrov de „onvriendelijke acties van een aantal buitenlandse staten”.

Lavrov zegt met het decreet drie categorieën burgers te willen raken: degenen die „betrokken zijn bij het plegen van misdaden tegen Russische burgers in het buitenland”, zij die „onredelijke juridische handelingen verrichten” tegen Russen en mensen die „onredelijke beslissingen nemen die de rechten en legitieme belangen” van Russische burgers en organisaties schenden. Hoe de verscherpende maatregelen er precies uit zullen zien en wie precies het land niet meer in mag reizen, is niet bekend.

Ook is niet duidelijk wanneer de Russische president Vladimir Poetin het decreet zal ondertekenen. Op de lijst van onvriendelijke landen staan voornamelijk westerse staten: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, heel de Europese Unie, maar ook bondgenoten als Japan, Zuid-Korea en Australië.

