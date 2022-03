‘Roman Abramovitsj en Oekraïense onderhandelaars mogelijk vergiftigd’

Roman Abramovitsj is mogelijk vergiftigd rondom vredesonderhandelingen in Kiev eerder deze maand. Dat bevestigt een woordvoerder van de Russische zakenman maandag tegen de BBC na onthullingen door de Amerikaanse krant The Wall Street Journal en het onderzoekscollectief Bellingcat. Ook zouden zeker twee andere onderhandelaars van de Oekraïense delegatie zijn vergiftigd.

Abramovitsj en de twee onderhandelaars zouden last hebben gehad van rode en pijnlijk tranende ogen en vervellingen van de huid. Inmiddels zijn de omstandigheden van de drie verbeterd. Bellingcat schrijft dat hun levens nooit in gevaar zijn geweest. Experts die voor Bellingcat en The Wall Street Journal naar de zaak keken, vermoeden dat er sprake is van vergiftiging met een „onbekend chemisch wapen”. Abramovitsj en de twee onderhandelaars zouden volgens Bellingcat alleen water en chocolade hebben genuttigd in de uren voordat de symptomen optraden. Bij een vierde onderhandelaar, die hetzelfde innam, traden geen symptomen op.

Abramovitsj is een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin en bemiddelde op verzoek van de Oekraïense regering in de vredesonderhadelingen. De onderhandelingen zouden volgens de ingewijden zijn tegengewerkt vanuit hardliners in het Kremlin die de onderhandelingen zouden willen saboteren. Bellingcat stelt het nieuws over de vermeende vergiftiging, die in de nacht van 3 op 4 maart zou hebben plaatsgevonden, niet eerder naar buiten te hebben gebracht vanwege „zorgen over de veiligheid van de slachtoffers”.

Volgens een bron die met de Britse krant The Guardian sprak, zou Abramovitsj enkele uren zijn gezichtsvermogen verloren zijn, waarvoor hij in Turkije zou zijn behandeld. Het Oekraïense parlementslid Roestem Oemjerov, een van de onderhandelaars, kreeg volgens The Guardian last van dezelfde symptomen. Ook hij werd in Turkije, waar de onderhandelingen verder gingen, behandeld.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: ‘Roman Abramovitsj en Oekraïense onderhandelaars mogelijk vergiftigd’