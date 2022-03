Rentes lopen verder op in kielzog van inflatie

Steeds schaarser worden ze: staatsleningen met een negatieve rente. Nu de hoge inflatie geen einde lijkt te kennen – mede gedreven door de Russische invasie van Oekraïne – willen beleggers een hogere vergoeding, in de vorm van een hogere rente. Maandag brak de rente op Nederlandse (en Belgische) staatsleningen met een looptijd van twee jaar kortstondig door de nulgrens – voor het eerst sinds 2014.

De Nederlandse tweejaarsrente volgt de vijfjaarsrente, die in februari weer positief werd, en de tienjaarsrente, die sinds eind januari boven de nul ligt. Daarmee is het einde in zicht van de lange periode op de financiële markten waarin beleggers geld toelegden op de meeste obligaties.

Het weerspiegelt de toenemende inflatieangst. In februari bedroeg de inflatie in Nederland 7,3 procent, in de eurozone 5,9 procent. De oorlog in Oekraïne drijft de prijzen van energie, grondstoffen en voedsel verder op. Beleggers verwachten dat centrale banken hun rentetarieven gaan verhogen om de inflatie te dempen. Hoe hoger de rente, hoe duurder het wordt voor consumenten en bedrijven om te lenen. En hoe aantrekkelijker het wordt om te sparen. Dit alles remt de economische activiteit, en daarmee de prijsstijgingen. De rente op de kapitaalmarkt loopt vooruit op de door beleggers verwachte hogere rente van centrale banken.

De stijgende kapitaalmarktrente werkt onder meer door in de hypotheekrentes in Nederland. Sinds oktober vorig jaar zijn rentes op hypotheken met rentevaste -periodes van tien en van twintig jaar met een volle procentpunt gestegen, zo meldde financieel adviseur Van Bruggen Adviesgroep maandag in een nieuwsbrief. Het tarief voor ‘tien jaar vast’ met nationale hypotheekgarantie is sinds oktober (het dieptepunt van de hypotheekrentes in Nederland) van 1 naar 2 procent gestegen. Voor ‘twintig jaar vast’ ging de rente van 1,33 procent naar 2,36 procent nu. „Alleen in de eurocrisis zagen we in een dergelijk korte periode een vergelijkbare stijging”, aldus Van Bruggen, verwijzend naar de schuldencrisis van 2011-2012 in de eurozone.

Verdere stijging verwacht

Op de financiële markten is de verwachting dat de rente verder zal stijgen. Uit de waarde van ruilcontracten op de geldmarkten spreekt de verwachting van vier renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB) binnen één jaar. In maart 2023 zou de ECB-depositorente, nu nog minus 0,5 procent, uitkomen op plus 0,5 procent. Of het zover komt is overigens hoogst onzeker. Heel lastig voor de ECB en voor andere centrale banken is dat de economische groei door de oorlog wordt geremd. Een te snelle renteverhoging kan de economie een klap geven, te lang aarzelen met een renteverhoging drijft de inflatie verder op.

In de Verenigde Staten, waar de inflatie op bijna 8 procent lag in februari, doet zich op de financiële markten een zorgwekkend verschijnsel voor: de rente op de lange termijn is nu in veel gevallen láger dan die op de kortere termijn. Normaliter is het andersom, want hoe langer de looptijd van een obligatie, hoe hoger het risico (en dus de rentevergoeding) voor de belegger. Als het andersom is, duidt dat vaak op recessiegevaar op de korte termijn. Maandag stond de rente op vijfjarige Amerikaanse staatsobligaties eventjes hoger dan die op dertigjarige.

Zeker is het allerminst dat er in de VS een recessie komt – maar dat zou de Fed, de Amerikaanse centrale bank, veel kopzorgen bezorgen in inflatietijd.