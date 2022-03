Regio’s bereiken akkoord over tweeduizend extra asielplekken

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad hebben maandag na een overleg in Utrecht afgesproken om op korte termijn tweeduizend extra plekken voor asielzoekers te realiseren. Dat meldt persbureau ANP. De burgemeesters van Utrecht, Amsterdam, Haarlemmermeer en een aantal andere gemeentes hebben toegezegd al deze week extra asielzoekers op te vangen.

De overeenkomst moet met name het overvolle opvangcentrum in Ter Apel ontlasten. Die faciliteit is ingericht voor de opvang van zo’n 275 mensen, maar er verblijven momenteel tussen de zeshonderd en zevenhonderd asielzoekers. Bovendien vertrekken uit Ter Apel momenteel amper nog mensen omdat gemeentes beschikbare woningen reserveren voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Vanwege de overbezetting heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) afgelopen weekend zonder toestemming van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, een extra paviljoen opgezet naast de nachtopvang. En vanwege de onveilige en onhygiënische situatie in het centrum zei de Veiligheidsregio Groningen vorige week een tijdelijke sluiting te overwegen.

Nog vóór 1 juli heeft het COA 3.500 extra opvangplekken nodig voor asielzoekers uit andere landen dan Oekraïne, zei een woordvoerder eerder op maandag tegen ANP. Voor 1 april gaat het om 1.500 extra plekken en voor 1 januari 2022 is er volgens haar zelfs een tekort van 10.000 plekken.

