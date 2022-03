Klap van Smith overschaduwt triomfavond van vrouwen

De 94ste Academy Awards zondagnacht hadden een triomf voor vrouwen in de filmwereld moeten zijn, met films van vrouwelijke regisseurs Jane Campion en Sian Heder als grootste kanshebbers en drie vrouwelijke presentatrices, Amy Schumer, Regina Hall en Wanda Sykes. Toch zal de avond worden herinnerd om acteur Will Smith die het podium opliep om komiek Chris Rock een klap te verkopen. Rock maakte een grap over de kaalheid van Smiths echtgenote ten gevolge van alopecia.

Toen Smith niet veel later de Oscar voor beste acteur in ontvangst mocht nemen, vertelde hij in tranen dat „het leven soms de kunsten imiteert” en hij de gekke vader is geworden die hij speelt in King Richard doordat hij zo veel druk voelt mensen te beschermen. Smith kreeg de Oscar voor zijn rol als koppige doorzetter Richard Williams, de vader van tenniskampioenen Venus en Serena.

CODA grote winnaar

Ook op filmgebied was het een verrassende avond. Feelgoodfilm CODA voelde als de winnaar van de avond, ondanks dat de beeldjes dit jaar werden verdeeld over uiteenlopende genomineerde films. CODA sleepte de Oscar voor beste film binnen, plus die voor beste bewerkte scenario en beste mannelijke bijrol. Troy Kotsur kreeg voor zijn rol als onaangepaste, in gebarentaal vloekende vader van de hoofdpersoon als tweede dove acteur ooit een Oscar.

CODA – wat staat voor ‘Child Of Deaf Adults’ – gaat over tiener Ruby, die als enige binnen een doof gezin kan horen. Het meisje dat beschikt over veel zangtalent wil graag een opleiding volgen aan een conservatorium, maar haar ouders rekenen op haar voor communicatie met de buitenwereld. In de sterk geacteerde film worden dove personages gespeeld door dove acteurs, wat niet het geval was in de Franse hitfilm La Famille Bélier waarop het scenario is gebaseerd.

Uniek is dat met CODA een film van een streamingservice er met het belangrijkste beeldje vandoor gaat. CODA werd kort na de première gekocht door Apple TV+. De bezwaren die sommigen in Hollywood jarenlang hadden bij streamingdiensten – dat films in de bioscoop moeten worden bekeken, zonder afleiding – werd tijdens de openingsgrappen kort aangeraakt. Presentatrice Sykes stelde dat ze The Power of the Dog „al drie keer keek en nu halverwege is”. Maar overduidelijk is dat de terughoudendheid van Academy-leden om te stemmen op streamers volledig is verdwenen.

De grote verliezer van de avond was trouwens ook de Netflix-western The Power of The Dog over machogedrag en sadisme op een ranch aan de voet van de bergen van Montana. Jane Campion kreeg voor de tweede maal de Oscar voor beste regie, maar de film kon slechts één van zijn twaalf Oscarnominaties verzilveren.

In een poging de al jaren dalende kijkcijfers van de awardshow op te krikken, was dit jaar beslist acht Oscars die het brede publiek mogelijk minder interesseren, zoals voor de beste filmmontage, niet langer tijdens de televisie-uitzending uit te reiken, maar tijdens een pré-show. Het resultaat was dat er tijdens de live show uitgebreid de tijd werd genomen voor zangnummers, en dankspeeches minder werden afgekapt.

Ingekorte fragmenten van de pré-uitreiking, die plaatsvond tijdens de rode loper-momenten, werden in de live televisieshow gemonteerd. Voor televisiekijkers zorgde dat voor een soms wat verwarrende ervaring: het leek alsof er Oscars werden uitgereikt waarvan iedereen het resultaat al kende. De zes technische Oscars die scifi-epos Dune binnensleepte, kregen hierdoor ook minder aandacht.

Ook was voorafgaande aan de uitreiking openlijk gediscussieerd over hoe er aandacht zou moeten worden geschonken aan de oorlog in Oekraïne. Presentatrice Amy Schumer had geopperd een videoboodschap van president Volodymyr Zelensky te vertonen. Uiteindelijk werd gekozen om een moment van ‘stilte’ in te lassen voor Oekraïne en zeer sporadische vermeldingen in speeches.

De Oscars CODA beste film Beste film: CODA Beste regie: Jane Campion (Power of the Dog) Beste actrice: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) Beste acteur: Will Smith (King Richard) Beste vrouwelijke bijrol: Ariana DeBose (West Side Story) Beste mannelijke bijrol: Troy Kotsur (CODA) Beste originele scenario: Kenneth Branagh (Belfast) Beste internationale film: Drive My Car