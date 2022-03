Premier Noord-Macedonië belooft spelers half miljoen euro bij WK-kwalificatie

De Noord-Macedonische nationale voetbalploeg staat niet alleen eeuwige roem te wachten bij kwalificatie voor het WK voetbal. Premier Dimitar Kovacevski heeft de ploeg deze week een bonus van 500.000 euro beloofd indien ze zich dinsdagavond tegen Portugal weten te plaatsen voor het eindtoernooi, dat in november en december dit jaar plaatsvindt in Qatar. Voor vertrek richting Porto kwam de premier het vliegtuig in, om de toch al gemotiveerde ploeg zo mogelijk nog een beetje extra te motiveren.

Noord-Macedonië zorgde afgelopen donderdag voor een daverende verrassing door regerend Europees kampioen Italië uit te schakelen in de halve finale van de play-offs voor WK-kwalificatie. Aleksandar Trajkovski velde met een late goal het vonnis over Italië, waarna op het veld en in de kleedkamer een groot feest losbarstte. Bondscoach Blagoja Milevski richtte de blik direct op de laatste horde richting het WK. „We kunnen nergens anders aan denken”, zei hij op de persconferentie na de wedstrijd.

Premier Kovacevski heeft niet alleen harde munten over voor het nationale elftal. Vorig jaar deed hij in het Vaticaan een beroep op hogere machten. De premier vroeg paus Franciscus toen te bidden voor de wedstrijden van Noord-Macedonië op het Europees Kampioenschap. Dat mocht toen niet baten; Noord-Macedonië verloor op het EK alle drie zijn wedstrijden, onder meer van Nederland. Of de in het vooruitzicht gestelde bonus dit keer wel zal helpen, moet vrijdagavond laat in Portugal blijven.