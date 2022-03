Prachtige zonnepanelen

In een uitzending van EenVandaag kwam een man aan het woord die zijn woning zo energiezuinig had gemaakt dat zijn energierekening extreem laag was. Hij kocht zijn energie per uur en hield vanachter de laptop de hele dag tarieven en weerberichten in de gaten. Zelfs zijn elektrische auto werd in het spel betrokken, die functioneerde op sommige momenten als een enorme batterij waarmee hij zijn huishouden draaiende kon houden. Hij poseerde trots met zijn energierekening in zijn achtertuin voor een lijn met wasgoed.

Het zal wel komen omdat ik in een dorp woon waar minimaal twee wethouders dagelijks via twitter delen hoeveel energie hun zonnepanelen nu weer hebben opgewekt, maar ik hoop toch niet dat we niet allemaal zo worden. Prima om het huis te isoleren, het verbruik een beetje in de gaten te houden, maar van dat trotse ‘kijk eens, hoeveel ik nu weer heb opgewekt’ word ik moe.

Na het energiezuinige verjaardagsfeest van Leah van Roosmalen (5) zat ik opeens in mijn tuin met een vader van school. Nadat we de oorlog in Oekraïne, het lesprogramma op school van onze dochters en de voetbalcompetitie hadden doorgenomen ging helemaal aan het eind van ons grasveldje staan om met de hand boven de ogen te constateren dat we geen zonnepanelen hebben.

„Dat is gek.”

Energie was zijn hobby, hij was ook vrijwilliger die langs huizen ging om mensen te overtuigen om zonnepanelen te nemen. „Ik vind zonnepanelen lelijk”, zei ik. Hij werd ‘erg onrustig’ van dat argument, ik kreeg bijna de indruk dat ik hem persoonlijk had beledigd.

„Zonnepanelen zijn wel mooi”, zei hij een paar slokken bier later. „Het is de beste uitvinding na het wiel.”

Ja, dan heb je me.

„Je hebt gelijk”, zei ik, „geen idee wat me bezielde om zoiets te zeggen, zonnepanelen zijn prachtig.”

Een week later werd ik ’s avonds om half elf gebeld door een bedrijf uit Alkmaar, ze belden dagelijks met mensen uit de gemeente Wormerveer om ze te wijzen op de stijgende energietarieven en op subsidies op zonnepanelen die ze op het dak konden komen monteren.

Ik zei dat ik vooralsnog geen interesse had.

„Dat is niet wat hier staat”, zei de man die ergens iets vanaf las, „hier staat dat u enthousiast bent geweest tegen een kwartiermaker.”

Ik vroeg of het een grap was.

„Zonnepanelen zijn niet iets om over te lachen.”

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.