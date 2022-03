Oost-Europees logistiek vastgoed blijkt lucratief

Hij is de op één na rijkste persoon van Nederland: Remon Vos, topman van logistiek vastgoedbedrijf CTP. Afgelopen jaar, het jaar dat hij zijn bedrijf naar de Amsterdamse beurs bracht en daarbij een deel van zijn belang verkocht, steeg zijn vermogen volgens de Quote 500 met ruim 200 procent tot 5,7 miljard euro.

CTP, voluit Central Trade Park, is een bedrijf dat logistieke hallen en bedrijventerreinen bezit en ontwikkelt, met name in Centraal- en Oost-Europa. Het is een van de bedrijven in de vastgoedsector die profiteerden van de coronapandemie. Waar de bouw en verhuur van kantoor- en winkelpanden onder druk kwam te staan, was ‘logistiek’ juist het segment dat groeide, door de toename in online winkelen. De nettowinst van het vastgoedbedrijf verdrievoudigde in 2021 tot net boven de 1 miljard euro.

Precies een jaar na de beursgang is de waarde van het CTP-aandeel terug op het niveau van toen: 14 euro. In de loop van 2021 steeg de koers nog naar zo’n 20 euro, maar daarna zakte die wat in.

Wel promoveerde het fonds vorige week naar de Midkap. Dat is leuk voor CTP, maar het heeft niet direct effect op de prijs van het aandeel, zegt analist Pieter Runneboom, die het bedrijf volgt voor zakenbank Kempen. „Voor de grote professionele beleggers die wij adviseren, betekent een notering aan de Midkap niet zo heel veel.” Maar het zou wel kunnen dat CTP nu wat meer in trek raakt bij particuliere beleggers, zegt hij. „Remon Vos is natuurlijk ook iemand die mensen aanspreekt: een sympathieke Groninger, een selfmade man die uit het niets zijn bedrijf heeft opgebouwd.”

Geen hinder van sancties

CTP is groot in Oost-Europa. Onvermijdelijk rijst daarom de vraag: welke invloed heeft de oorlog in Oekraïne op de resultaten van CTP? Topman Vos zei onlangs dat CTP er geen hinder van ondervindt, omdat het geen bezittingen heeft in Rusland en Oekraïne. CTP hoeft daardoor geen rekening te houden met opgelegde sancties en loopt niet ineens inkomsten mis.

„Het is een wrange constatering, maar op de lange termijn kan deze situatie juist positief uitpakken voor CTP”, zegt Runneboom. „We zien nu al dat bedrijven hun productie verplaatsen naar NAVO-landen zoals Roemenië.” Dat is precies een van de landen waar CTP een stevige marktpositie heeft als ontwikkelaar van industriële en logistieke parken.

En dat is niet de enige ontwikkeling die gunstig kan uitpakken voor CTP, zegt Runneboom. Hij noemt de coronapandemie, de gesloten fabrieken in China, het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal: gebeurtenissen die voor problemen hebben gezorgd in de aanvoer van goederen en grondstoffen. „Produceren in Azië was dan misschien goedkoop, de afgelopen twee jaar is dit systeem ook heel kwetsbaar gebleken.”

Runneboom ziet dat bedrijven hun productie nu juist weer naar Europa halen. En volgens hem is Centraal-Europa dan de aangewezen plek. „Tsjechië bijvoorbeeld is historisch gezien een industriële grootmacht binnen Europa.”

Centraal- en Oost-Europa mogen dan veelbelovende markten zijn, CTP probeert intussen ook voet aan de grond te krijgen in West-Europa. Afgelopen jaar nam het de concurrent Deutsche Industrie over en inmiddels bezit het bedrijf ook CTPark Rotterdam en Amsterdam Logistic Cityhub, een logistiek centrum in aanbouw.

Runneboom denkt dat het bedrijf dit jaar opnieuw zal groeien. „Dat zal zich uiteindelijk ook vertalen naar beurswaarde.” Hij verwacht dat de prijs van het CTP-aandeel binnen een jaar weer terug is op het niveau van afgelopen zomer.