Oorlogsgeweld in Oekraïense steden: schuilen, vluchten of in verzet

In Oekraïne is de oorlog overal. Terwijl er in meerdere steden nog altijd onophoudelijk gevochten wordt, zijn sinds het weekend meer dan 40.000 mensen het land ontvlucht. In belegerde steden schuilen mensen in kelders, of ontvluchten zij hun woning.