Oorlog aan de talkshowtafel

Vijf dagen na de Russische inval in Oekraïne schoof de Ests-Russische Vera Ande aan bij talkshow M. Met een kalme blik, mooie neuspiercing en vastberadenheid waar je u tegen zegt vertelde ze waarom ze tegen de oorlog is. Tegen de drie Oekraïners aan tafel betuigde ze haar solidariteit. Zelf woont ze nu tien jaar in Nederland. Haar familie in Rusland is pro-Poetin, ze geloven dat de oorlog een vredesmissie betreft. „Mijn familie weet niet dat ik hier zit, anders zou het betekenen het is afscheid, het is klaar.” Margriet van der Linden keek verrast. Wist ze soms niet dat haar tafelgast grote risico’s liep door er te zitten? Vera vervolgde: „Het kan betekenen dat ik niet naar Rusland terug kan de komende jaren, ik kan mijn familie niet meer zien want ik spreek me nu openlijk uit tegen de oorlog.” Een korte stilte, en toen schakelde de presentatrice abrupt naar de volgende gast.

Het item laat me niet los. Hoe zorgvuldig was dit gesprek voorbereid? In hoeverre zijn mediamakers zich bewust van de impact die een paar minuten cameratijd kunnen hebben op iemands leven? Of leef ik mee met iemand wier leven wordt opgeschud door oorlog en zoek ik er irrationeel iemand bij die daarvoor moet boetedoen?

Ik besluit het haar zelf te vragen. Haar stem klinkt helder aan de telefoon. „Ik benaderde hen zelf, het was tijd voor me om dit te doen.” Het was wel frustrerend hoe snel het item ging. „Vat jij maar eens met vier mensen een oorlog en diep verdriet samen in tien minuten.” En dan: „Maar wat is het alternatief, dan maar niet op televisie?”

Tijdens het bellen wordt ook duidelijk dat de camera’s lang niet alles vastlegden. Vera omschrijft de redacteur met wie ze samenwerkte als een zeer aardige vrouw die met aandacht en empathie naar haar verhalen luisterde. „We zijn nu drie weken verder, het programma is zelfs gestopt en ze appte me deze week nog hoe het ging.”

En hoe gaat het? „Ik heb er nu geen twijfels meer over dat ik het land niet meer in kan. Als de Russische ambassade die avond geen televisie keek, denk ik wel dat ik ben verklikt door Nederlandse pro-Poetin-Russen. Gelukkig was ik in januari bij mijn familie. Dat zal de laatste keer zijn geweest.” De dag na de uitzending besluit ze haar moeder en oma in Rusland toch te vertellen dat ze bij M zat. „Ze vonden het niet slim van me en begrepen mijn standpunt niet.” Een voorzichtige lach. „Maar ze vonden wel dat ik er mooi bij zat.”

Ik keek nog een keer naar mijn vragen. Had ze het niet vervelend gevonden hoe snel er geschakeld werd nadat ze zich zo kwetsbaar uitliet? „Ach, Margriet van der Linden deed ook gewoon wat ze kon. Ik ben vooral blij dat er aandacht was voor de Russische anti-Poetin-positie. De oorlog is zo erg, mijn hart huilt elke dag. Me stilhouden is geen optie meer.”

Waarom voelde ik een lichte teleurstelling dat het lijdend voorwerp van mijn mediakritiek niet even gestoken was door dynamiek in het interview als ikzelf? Kan hijgerigheid of opgejaagde televisie kwalijk zijn wanneer haar gasten het zelf niet als zodanig ervaren? Misschien is simpelweg een goede vuistregel: niet een tafel vol mensen laten overkomen naar een Hilversumse studio wanneer ze elk maximaal drie volzinnen kunnen uitspreken over de oorlog die hun levens aan het doorklieven is. Vera grinnikt. „Ja, dat is een prima idee.”

Hoe dan ook had ze belangrijker dingen aan haar hoofd dan mijn evaluerende vragen over een talkshow. Vera is op een vredesmissie (een echte).

