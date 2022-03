Nederland legt voorstel voor Europees coronaherstelfonds voor aan Kamer

Het kabinet heeft maandag zijn plannen voor het Europese coronaherstelfonds voorgelegd aan de Tweede Kamer. Nieuw beleid blijft echter uit: alle opgenomen plannen staan al in het coalitieakkoord of zijn bestaand beleid. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister van Financiën Sigrid Kaag (D66). Nederland is het laatste EU-land dat nog plannen moet indienen bij de Europese Commissie.

Het gaat om in totaal 39 plannen op onder meer het gebied van klimaat, volkshuisvesting, digitalisering en de arbeidsmarkt. Nederland dacht eerst aanspraak te maken op bijna 6 miljard euro uit het herstelfonds, maar dat werd wegens de „beter dan verwacht” presterende economie 4,7 miljard.

Het kabinet heeft nu plannen voor 7,7 miljard euro naar de Kamer gestuurd. Die mag nu debatteren over welke van deze plannen met het herstelfonds worden gefinancierd, voordat het definitieve voorstel naar de Europese Commissie gaat. Om nieuw beleid gaat het echter niet; sommige plannen zijn slechts wat verder uitgewerkt dan in het coalitieakkoord.

Nederland drong er zelf succesvol op aan om – bijvoorbeeld groene – criteria aan het herstelfonds te verbinden. Het fonds bestaat uit 750 miljard euro, waarvan 390 miljard aan subsidies en 360 miljard aan leningen. Spanje en Italië maken aanspraak op de grootste bedragen; allebei bijna 70 miljard euro. Nederland heeft tot de zomer om zijn plannen bij de Europese Commissie in te leveren.