Nederland heeft eindelijk ook een plan voor de coronamiljarden

Eindelijk heeft het kabinet een plan om geld te krijgen uit het Europese coronaherstelfonds, maar veel nieuws staat er niet in. Om 4,7 miljard euro aan Europese subsidies te krijgen, wil het kabinet louter al eerder aangekondigde maatregelen indienen bij de Europese Commissie. Veel stamt uit het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie uit januari. Een deel is al staand beleid, schreef minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) maandag aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil subsidie aanvragen voor onder meer de bouw van windmolenparken op zee, het stimuleren van hybride warmtepompen voor huishoudens en het vernieuwen van de IT-systemen bij defensie. Met in totaal 23 investeringen en 16 hervormingen hoopt Rutte IV het geld los te krijgen. In 130 pagina’s probeert het kabinet te voldoen aan de vele eisen voor een aanvraag, die mede op aandringen van Nederland zelf zijn -ingevoerd.

Nederland dient als laatste land van de Europese Unie een plan in bij de Europese Commissie. Daarom is er haast. Voor het einde van het jaar moet alles rond zijn. Eerst mag de Tweede Kamer zich uitspreken over het concept-herstelplan, daarna gaat het kabinet in gesprek met de Commissie. Vervolgens moeten de ministers van Financiën van de EU ook nog hun goedkeuring geven.

Tot eind januari dacht het kabinet nog aanspraak te kunnen maken op 5,8 miljard euro uit het Europese fonds. Nu gaat Kaag uit van 4,7 miljard euro. Omdat de economie goed draait, valt het bedrag lager uit. Dat is een tegenvaller van 1,1 miljard euro in de begroting waarvoor Kaag een oplossing moet vinden. In het coalitieakkoord is namelijk geld uitgegeven op basis van het oude bedrag.

Hervormingen

Interessant is vooral of de hervormingen die Nederland indient volgens Europa voldoende zijn. Het coronaherstelfonds werd bedacht in het begin van de coronacrisis. De landen van de Europese Unie wilden met een fonds van 750 miljard euro de klap van de crisis opvangen door hun economieën te versterken. Op aandringen van de Nederlandse regering werden de voorwaarden streng: landen moeten ambitieuze hervormingen en investeringen indienen. Zo moet 37 procent van het geld naar klimaatmaatregelen gaan en 20 procent naar digitalisering. Ook moeten er hervormingen instaan die passen bij de -aanbevelingen die de Europese Commissie elk jaar aan lidstaten doet.

Een aanbeveling die Nederland steevast krijgt is: verminder de -riskant hoge schulden van huishoudens, die mede ontstaan door hypotheekrenteaftrek. En: verklein de verstoringen op de woningmarkt. Zo pleit de Commissie voor een grotere vrijehuursector. Maar VVD, D66, CDA en ChristenUnie laten de aftrek ongemoeid in het coalitieakkoord van Rutte IV.

Nu hoopt het kabinet goedkeuring te krijgen met ándere plannen voor de woningmarkt. Kaag schrijft aan de Kamer dat het kabinet verstoringen op de woningmarkt vermindert door bijvoorbeeld de jubelton af te schaffen, die ouders belastingvrij aan hun kinderen mogen schenken als ze een huis kopen. Ook het verminderen van een belastingvoordeel voor particuliere verhuurders van woningen ziet het kabinet als een hervorming. Net als het bouwen van 100.000 woningen per jaar.

Of dat voldoet, is onduidelijk. In november schreven ambtenaren van het ministerie van Financiën nog dat de Commissie „in informele gesprekken” had aangegeven dat ambitieuze hervormingen „op het terrein van met name woningmarkt en arbeidsmarkt nodig zijn” om de aanvraag te kunnen goedkeuren. Het kabinet denkt kennelijk dat de huidige plannen voldoende ambitieus zijn. Bronnen in Den Haag vertrouwen erop dat de woningmarktplannen geen groot probleem zijn.

Uitbreiding intensive care

Als hervorming van de arbeidsmarkt dient het kabinet de verlaging in van de belastingaftrek voor zelfstandigen uit het coalitieakkoord. Dat moet het verschil in belastingdruk met werknemers in loondienst verkleinen en de groei van het aantal zzp’ers afremmen. Andere hervormingen die het naar Brussel opstuurt, zijn de aanpassing van het pensioenstelsel die werd afgesproken in het pensioenakkoord van 2018 maar nog in wetgeving moet landen. Ook maatregelen tegen belastingontduiking en witwassen staan in de lijst met hervormingen. Die passen bij de aanbeveling van de Commissie om agressieve fiscale planning aan te pakken.

De CO 2 -heffing voor de industrie en de invoering van een kilometerheffing voor autorijden in 2030 passen volgens het kabinet bij de Europese aanbeveling klimaatvriendelijke investeringen te stimuleren. Ook investeringen die tijdens de pandemie in de zorgsector zijn gedaan, zoals de uitbreiding van de intensive care, maken aanspraak. Een aanbeveling die Nederland in 2020 kreeg was namelijk de pandemie doeltreffend aan te pakken.

De Tweede Kamer mag zich nu als eerste over het concept-plan uitspreken. Het kabinet heeft voor 7,7 miljard euro aan plannen naar de Kamer gestuurd. Niet alles komt in het herstelplan, dus de Kamer kan aanwijzen welke plannen volgens het parlement prioriteit hebben. Voor het beleid van het kabinet maakt dat overigens weinig uit. Ook maatregelen die niet in het concept-plan komen, wil het kabinet invoeren. Wel komt er een deadline te liggen op alles wat in het herstelplan staat, omdat het Europese geld pas wordt uitgekeerd als aan afgesproken tussendoelen is voldaan.