Meer vrouwelijke SGP’ers in de politiek: het blijft lastig

Dat vrouwen geen gezaghebbende rol mogen vervullen in de maatschappij? Eline Nieuwland, vanaf woensdag gemeenteraadslid voor de SGP in Dordrecht, ziet het nergens in de Bijbel staan. Sterker nog: in de Bijbel staan allerlei verhalen over vrouwelijke leiders, zegt ze. Zoals Debora, die rond de twaalfde eeuw voor Christus zou hebben geleefd en in Israël profeet en rechter was. Onder een boom, de ‘Deborapalm’, beslechtte ze ruzies. Ook zou ze de mannelijke legeraanvoerder Barak het bevel hebben gegeven om tegen de Kanaänieten te vechten, toen een aanval dreigde en Barak aarzelde. Hij volgde het bevel op.

Niet alleen Nieuwland werd voor de SGP in de gemeenteraad gekozen. Dat gold ook voor Gerdien Lambregtse in Noordoostpolder en Lilian Janse in Vlissingen. Vóór de verkiezingen was Janse de enige vrouwelijke politicus voor de SGP – sinds 2014 was ze lid van de gemeenteraad.

Dat er zo weinig vrouwelijke SGP-politici zijn, heeft te maken met de beginselen van de partij waarin staat dat „het zitting nemen van de vrouw in politieke organen” in strijd is met „de roeping van de vrouw”. In 2010 oordeelde de Hoge Raad dat de partij haar kieslijsten moest openstellen voor vrouwen. Sinds 2013 staat de SGP oogluikend toe dat vrouwen zich verkiesbaar stellen. Dat gebeurt steeds vaker. Stonden er in 2018 in zeven gemeenten één of meerdere SGP-vrouwen op de lijst, dit jaar ging het om elf gemeenten, blijkt uit onderzoek van het Reformatorisch Dagblad.

‘De Bijbel legt het uit’

Tegelijkertijd is er een groep jonge, conservatieve SGP’ers opgestaan die zich fel verzet tegen deze ontwikkeling. Afgelopen februari stelde de groep een petitie op die het hoofdbestuur van de SGP oproept zich „openbaar en eenduidig” uit te spreken tegen de kandidaatstelling van vrouwen op lokale kieslijsten. Eén van die jonge SGP’ers is de 24-jarige Mathijs van der Tang, die vorig jaar veel aandacht trok op sociale media met een filmpje hierover. „Politiek draait om gezag”, zegt hij daarin. „De Bijbel legt het uit. Zoals Jezus het hoofd is van alle christenen, op dezelfde manier is ook de man het hoofd van de vrouw.”

Maar gemeenteraadslid Eline Nieuwland zegt: „Ik lees nergens in de Bijbel dat vrouwen geen politiek ambt mogen vervullen. Tegelijkertijd vind ik het mooi dat er binnen de partij verschillende interpretaties van de Bijbel mogen bestaan op dit punt.” Ze was „natuurlijk niet per se blij” met de petitie. „Maar de enorme steun die ik heb gekregen, doet mij veel meer. Ik kreeg bijna achthonderd voorkeurstemmen en heel veel leuke berichten. Ook van SGP’ers van wie ik het niet had verwacht, omdat ze behoorlijk conservatief zijn.”

Nieuwland ziet zichzelf niet als voorvechter van SGP-vrouwen met politieke ambities. Ze heeft zich dan ook niet eigenhandig bij de lokale kiesvereniging gemeld. „Ik wist niet zo goed hoe die over vrouwen in de politiek dacht en ik wilde geen opschudding veroorzaken. Maar de kiesvereniging benaderde mij zelf met de vraag of ik me kandidaat wilde stellen, omdat ik ervaring heb in Den Haag. Ik ben beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën en daarvoor was ik dat bij de SGP-fractie in de Tweede Kamer.”

Het is alsof een VVD’er pleit voor belastingverhoging voor ondernemers Mathijs van der Tang SGP’er tegen vrouwen in de politiek

Bij de allereerste vrouwelijke SGP-politicus verliep de aanloop naar haar kandidaatstelling in 2013 anders. Lilian Janse: „Het lokale bestuur had al tevergeefs zes mannen benaderd met de vraag of ze lijsttrekker wilden worden. Op een avond zat mijn vader, vicevoorzitter van de kiesvereniging, met de handen in het haar bij mij op de bank. Daarop heb ik aangeboden om het te doen. Toen mijn kandidatuur in stemming werd gebracht op de ledenvergadering, waren er mensen speciaal gekomen om tegen te stemmen.”

Adelinde van der Haar denkt dat er steeds meer vrouwelijke SGP-politici zullen komen. Ze is bestuurslid en woordvoerder van Sapientia, het vrouwennetwerk van de SGP waarbij zo’n zestig vrouwen zijn aangesloten. Dat pleit voor meer SGP-vrouwen in de politiek, maar „niet op een activistische manier”. Van der Haar: „Ik heb hoop voor de toekomst. Er zijn genoeg vrouwen met politiek talent en de huidige vrouwelijke SGP-raadsleden hebben veel voorkeursstemmen gekregen bij de afgelopen verkiezingen.”

Vrouwenstandpunt

De jongerentak van de SGP, de SGPJ, heeft vorig jaar een aantal discussieavonden georganiseerd over vrouwen in de politiek. Die volgden op een digitaal congres van de SGPJ afgelopen april, waar een motie werd ingediend die het jongerenbestuur vroeg er bij de landelijke tak op aan te dringen lokale kieskringen op te roepen vrouwen op de lijst te plaatsen. Van de aanwezigen was 56 procent tegen. Een andere motie werd daarentegen wél aangenomen. Die riep het bestuur op om het gesprek over het vrouwenstandpunt te blijven „faciliteren”.

Van der Tang was ook aanwezig bij het congres. Hij vindt het „bijzonder” dat het oorspronkelijke vrouwenstandpunt van de SGP ter discussie staat – wat overigens al een paar decennia zo is. „Het is een beetje alsof je als VVD’er pleit voor een belastingverhoging voor ondernemers of als lid van de Partij voor de Dieren voor megastallen. Het is gewoon zo sterk verweven met de identiteit van de SGP, die gebaseerd is op de Bijbel. Dat kun je niet veranderen.” Het maakt niets uit dat de maatschappij intussen een stuk geëmancipeerder is dan vroeger, vindt hij.

Eva uit Adam: niet andersom

Hij wijst op de brieven van apostel Paulus, waaruit volgens Van der Tang blijkt dat die vindt dat vrouwen geen kerkelijk ambt mogen bekleden, omdat Eva uit Adam „is genomen” en niet andersom. Dat zou dan ook voor een politiek ambt gelden, zegt de SGP’er.

Volgens Van der Tang is het onduidelijk wat het hoofdbestuur precies vindt van vrouwen in de politiek. Hij en de andere initiatiefnemers van de petitie, die inmiddels door ruim zeshonderd mensen is ondertekend, hebben deze nog niet aangeboden aan het bestuur. „Maar dat had natuurlijk wel al kunnen reageren.”

Of er met de verkiezing van Janse, Nieuwland en Lambregtse een trend is ingezet, hangt voor een groot deel af van de reactie van het bestuur, denkt Van der Tang. „Als het zich duidelijk uitspreekt vóór het oorspronkelijke vrouwenstandpunt van de SGP, heb ik goede hoop dat er niet nog meer vrouwelijke SGP-politici komen.”

Een meerderheid van de SGP’ers zal de opmars van de vrouw in de politiek niet willen blokkeren Henk Post promoveerde op de SGP-vrouwenkwestie

Volgens een woordvoerder van het hoofdbestuur is het standpunt van het bestuur over vrouwen in de politiek ongewijzigd. „Ons uitgangspunt staat in de beginselen. Maar, zoals we in 2013 afgesproken hebben, werpen we geen juridische belemmeringen op om vrouwen op de lijst te plaatsen. De lokale SGP’ers mogen dus zelf beslissen.”

Of het bestuur gaat doen waartoe de petitie oproept, wil de woordvoerder vooralsnog niet zeggen. „We hebben de petitie nog niet aangeboden gekregen.” Ook wil hij „niet vooruitlopen” op de landelijke verkiezingen in 2025, wanneer het landelijke partijbestuur de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer moet opstellen. Tot nu toe stond er nog nooit een vrouw op die lijst.

Identiteit

Dat een groep SGP’ers zo vasthoudt aan het oorspronkelijke vrouwenstandpunt, heeft niet alleen met de Bijbel te maken, doet Henk Post uit de doeken. Hij promoveerde in 2009 op de vrouwenkwestie binnen de SGP. „Het is ook van oudsher een belangrijk identiteitskenmerk van de partij. De oprichter van de SGP, Gerrit Kersten, was een man van het herstelconservatisme, dus van ‘terug naar hoe het geweest was’. Hij vond dat de ARP van Abraham Kuyper, een partij die ook veel gereformeerde kiezers trok, te progressief was geworden en daarmee haar identiteit had verloochend.”

Post verwacht niettemin dat er steeds meer vrouwelijke SGP-politici zullen komen. „Ik denk dat de trend niet meer is te keren”, zegt Post. „Een meerderheid van de SGP’ers zal de opmars van de vrouw in de politiek niet willen blokkeren.”

Lilian Janse zit nu al acht jaar voor de SGP in de gemeenteraad van Vlissingen en vindt dat heel gewoon. Natuurlijk krijgt ze nog weleens vervelende opmerkingen, niet in Vlissingen, maar bij landelijke ledenvergaderingen. Dan staat ze aan een sta-tafel naast een mannelijke SGP’er die zegt: „Bij ons was je nooit op de lijst gekomen, hoor.” Dan begint ze over politiek inhoudelijke onderwerpen: de zondagsopenstelling, de jeugdzorg. „Wil je ontwapenend zijn, dan moet je de ander geen munitie geven.” Vaak wil de man in kwestie na het gesprek een selfie maken met Janse, om aan zijn vrouw te laten zien.

