Mailsysteem voor gevangenen per direct stopgezet

Een mailsysteem waarmee gevangenen konden communiceren met de buitenwereld is per direct stopgezet. Volgens minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) is het systeem ‘eMates’ lek en heerst de angst dat misdadigers hun criminele activiteiten kunnen voortzetten vanuit de gevangenis, zo schrijft hij in een Kamerbrief.

De mailservice eMates wordt gefaciliteerd door een commercieel bedrijf. Via het systeem kunnen gevangenen een account aanmaken en berichten typen. Die worden dan door cipiers uitgeprint en aan de ontvanger gegeven. Het idee is dat deze berichten worden gecontroleerd, maar in de praktijk blijkt dat dit vaak niet gebeurt.

‘Tientallen berichten per dag’

De minister maakt zich zorgen om de hoeveelheid berichten die sommige gedetineerden sturen. Dat gaat soms om tientallen mails per dag, waardoor de angst heerst dat er instructies aan misdadigers buiten de gevangenismuren worden doorgeseind. De „eerste en grootste” zorg die het Openbaar Ministerie bij eMates heeft is „het gebrek aan contractuele afspraken tussen DJI en eMates”, zo staat in de brief te lezen. „Er is geen zicht op het systeem en niet bekend is of het voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de verwerking van persoonsgegevens.”

Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd naar eMates, tot dat is afgerond kunnen gedetineerden „uiteraard gebruik blijven maken van reguliere post, telefonie en bezoek”. Nadat het onderzoek voltooid is, wordt gekeken of eMates kan worden hervat en onder welke voorwaarden.