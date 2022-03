‘Litouwen gaat door oorlog van oostgrens naar voorhoede’

Enigszins verstopt tussen een snelweg en een golfbaan, 26 kilometer ten noorden van de Litouwse hoofdstad Vilnius, ligt het geografische centrum van Europa. Er ligt een grote zwerfkei, er wapperen vlaggen, en er is een witte zuil met een kroon van gouden sterren. Sneeuw onttrekt een grote windroos voor de zuil aan het zicht. Het is stil in het geografische centrum van Europa. Er zijn geen andere bezoekers.

Het geografisch centrum van Europa in het Litouwse Purnuskés. Foto Mykolas Juodele

Litouwen is niet het enige land dat het middelpunt claimt. De grenzen van Europa zijn niet eenduidig; vooral over de oostgrens in Rusland wordt getwist. Dus zijn er meer kandidaten voor de titel, onder meer in Polen, Oekraïne en Wit-Rusland. Maar het Litouwse Purnuskés heeft sinds 1989 de wetenschappelijke zegen van het Franse Nationaal Geografisch Instituut én het staat in het Guinness Book of World Records.

Niet ver van Europa’s middelpunt ligt Europos Parkas, een 55 hectare groot park met beelden van hedendaagse kunstenaars uit de hele wereld. De Litouwse beeldhouwer Gintaras Karosas begon het ‘openluchtmuseum van het Centrum van Europa’ in 1991.

Voor een familie met drie generaties is het een uitje vanuit hun woonplaats Vilnius. Sergej Polovizki (38) werd geboren in Rusland en kwam na een studie traditionele geneeswijzen in China naar Litouwen, waar hij Irena (40) ontmoette. Sergej’s moeder Gelina is op bezoek uit Israël, waar ze al twintig jaar woont.

Wat Europese oriëntatie betreft ziet Sergej een duidelijk verschil per generatie. „Ouderen zijn nog beïnvloed door de Sovjet-mentaliteit. Ze zijn vaak autoriteitsgevoelig, volgzaam. Jongeren zijn veel vrijer, ze willen van het leven genieten.” De 11-jarige Amelia spreekt goed Engels, heeft al veel gereisd en weet zeker dat ze later niet in Litouwen blijft. „Ik wil interieurarchitect worden, bijvoorbeeld in Frankrijk of Italië.” Irena en Sergej kijken goedkeurend.

Onbekend en exotisch

De oorlog in Oekraïne haalt Oost-Europa naar West-Europa. Letterlijk, door de vluchtelingen. Maar ook mentaal is het oosten in de ruime maand dat de oorlog nu duurt, veel dichterbij gekomen. De topografie van Oekraïne is vertrouwd geworden. Moldavië is niet langer onbekend en exotisch, maar een bedreigd land dat vluchtelingen opvangt. Polen transformeerde afgelopen maand van buitenbeentje naar middelpunt en ontvangt hoog bezoek uit Brussel, Washington en Kiev. De Baltische staten, lid van de NAVO en de EU sinds 2004, krijgen meer aandacht, ook uit Nederland. Minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) was drie weken geleden in Vilnius, premier Rutte was er vorige week. In de Europese strijd tegen Poetin spelen de Baltische staten een cruciale rol. Maar hoe Europees zijn ze?

Vilnius oogt als een West-Europese stad, even schoon, stil en comfortabel als bijvoorbeeld Luxemburg. De Litouwse economie herstelde snel van coronajaar 2020, met een economische groei van 5,1 procent in 2021, net onder het EU-gemiddelde van 5,2 procent (en boven de Nederlandse 4,8 procent).

Gediminas Vitkus, hoofd van de afdeling Europese studies van de universiteit van Vilnius, vindt de vraag naar het Europese karakter van Litouwen onzinnig. „Dat is net zoiets als vragen hoe Europees Nederland is. Natuurlijk is Litouwen volledig Europees. Kijk naar geschiedenis, cultuur, religie, taal, ras, mentaliteit, democratie, markteconomie, rechtsstaat, alles.” De Sovjet-periode – Litouwen was bezet door de Sovjet-Unie van 1944 tot de zelfverklaarde onafhankelijkheid in 1990 – was volgens Vitkus „leven in een gevangenis”. „Daar willen we niets van bewaren. Het is begrijpelijk dat ouderen er nog mee worstelen. Maar de jonge generatie kent die tijd alleen uit studieboeken.”

Akvilė Kačkauskaitė (21) studeert Engels en Spaans, ze werkt in een koffietentje met zelfgemaakte delicatessen. Ze vindt Litouwen juist niet heel Europees. „Hier in Vilnius is het internationaal en modern, maar ik kom uit Marijampolé, in het zuidwesten, en daar is het echt anders. Ouderen zitten nog vast aan de Sovjet-ideologie.” Wat houdt dat in? „Nou, ze vinden dat vrouwen thuis moeten blijven, homoseksualiteit is taboe, dat soort dingen.” Zelf wil Akvilé bij een internationaal bedrijf gaan werken of een periode naar het buitenland gaan. „Ik zou met het Europese Erasmus-programma naar Spanje gaan, maar dat ging door corona helaas niet door.”

Altijd al deel van Europa

Vidmantas Purlys, de ambassadeur van Litouwen in Nederland, ziet ook dat de oorlog in Oekraïne een verschuiving in het denken over Europa met zich meebrengt. „Er is meer aandacht voor onze positie, tussen Wit-Rusland en het Russische Kaliningrad. We gaan van oostgrens naar voorhoede.” Maar, zegt Purlys, „wij beschouwden onszelf altijd al als Europa, niet Oost-Europa. Na de onafhankelijkheid wilden we ons herenigen met Europa en Europese waarden. We keken ter inspiratie naar Nederland en Scandinavië.”

Litouwen maakt zich binnen de EU hard voor versterking van democratie en rechtsstaat. Politieke ballingen uit Rusland en Wit-Rusland krijgen er onderdak en bescherming. Het land steunt de EU-kandidatuur van Oekraïne, Georgië en Moldavië.

Volgens Purlys gaat de verklaring voor die rol verder terug dan de Sovjet-bezetting. „We hadden altijd al te maken met een grote buurman. Het streven naar soevereiniteit, naar individuele en collectieve vrijheid, zijn onderliggende waarden die onze geschiedenis bepalen.”

In het heden pleit Litouwen voor hardere maatregelen tegen Rusland. Op 17 maart nam het Litouwse parlement een motie aan waarin de VN wordt verzocht een no-fly zone boven Oekraïne in te stellen, tegen de NAVO-lijn in. De parlementen van Estland, Letland en Slovenië vragen daar inmiddels ook om.

De reactie op de Russische agressie laat zich wél verklaren uit de twintigste eeuw, zegt Purlys. „Vanwege de traumatische Sovjet-periode denken wij intensiever na over de relatie met Rusland. We verwijten West-Europese landen niet dat ze niet naar onze waarschuwingen over Rusland hebben geluisterd. Maar ons perspectief kan wel bijdragen aan het goed functioneren van de EU en de NAVO.”

